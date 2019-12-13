Україна виступить в естафеті Кубка світу золотим олімпійським складом



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Сестри Семеренко, Юлія Джима та Олена Підгрушна спробують у Гохфільцені повторити успіх олімпійського Сочі-2014 Суспільне

Тренерський штаб вирішив зробити акцент на досвід

Тренерський штаб жіночої збірної України визначився зі складом команди на класичну естафету другого етапу Кубка світу в Гохфільцені (Австрія).

В суботу, 14 грудня, вболівальники побачать на дистанції золоту олімпійську четвірку зразка 2014 року. На старт вийдуть Юлія Джима, Віта Семеренко, Валентина Семеренко та Олена Підгрушна.

Зауважимо, що сьогодні в Гохфільцені відбулася спринтерська гонка серед жінок. Валентина Семеренко стала в ній дев’ятою, Олена Підгрушна – 12-ю, Віта Семеренко – 52-ю, Юлія Джима – 55-ю.

На першому етапі Кубка світу в Естерсунді (Швеція) Юлія Джима здобула срібло в індивідуальній гонці.

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