Україна виступить в естафеті Кубка світу золотим олімпійським складом
Сестри Семеренко, Юлія Джима та Олена Підгрушна спробують у Гохфільцені повторити успіх олімпійського Сочі-2014
Суспільне
Тренерський штаб вирішив зробити акцент на досвід
Тренерський штаб жіночої збірної України визначився зі складом команди на класичну естафету другого етапу Кубка світу в Гохфільцені (Австрія).
В суботу, 14 грудня, вболівальники побачать на дистанції золоту олімпійську четвірку зразка 2014 року. На старт вийдуть Юлія Джима, Віта Семеренко, Валентина Семеренко та Олена Підгрушна.
Зауважимо, що сьогодні в Гохфільцені відбулася спринтерська гонка серед жінок. Валентина Семеренко стала в ній дев’ятою, Олена Підгрушна – 12-ю, Віта Семеренко – 52-ю, Юлія Джима – 55-ю.
На першому етапі Кубка світу в Естерсунді (Швеція) Юлія Джима здобула срібло в індивідуальній гонці.