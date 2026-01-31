Україна зазнала поразки в чвертьфіналі Євро-2026 з футзалу

Україна припиняє боротьбу на Євро-2026

Збірна України з футзалу сьогодні, 31 січня 2026 року, зіграла поєдинок 1/4 фіналу Євро-2026. Про це інформує «Главком».

Україна поступилася Франції з рахунком 2:4.

Перший тайм протистояння пройшов у рівній боротьбі. Обидві команди продемонстрували відкритий футзал з великою кількістю ударів по воротах, причому українці били трохи більше (22:17). Можливості відкрити рахунок були в обох опонентів, однак і добре зіграли воротарі, і форвардам дещо не вистачало влучності. Тож у перші 20 хвилин – нульова нічия.

Другий тайм став продовженням першого — багато ударів по воротах і жорсткої боротьби. А от забити вдалося французам. На 28-й хвилині Амін Геддура отримав передачу у штрафному майданчику і прокинув м'яч повз Олександра Сухова.

Однак за дві хвилини українці відігралися. Абдессамад Мохаммед рукою вибив м'яч із власних воріт, за що побачив перед собою червону картку. Синьо-жовті отримали право на пенальті, який бездоганно реалізував Євгеній Жук.

До завершення основного часу підопічні Олександра Косенка мали дві чудові можливості вийти вперед, однак удари Петра Шотурми та Ігоря Корсуна парирував французький голкіпер. Отже, 1:1, і гра перейшла в екстратайми.

На початку першого з них через шостий командний фол українців суддя призначив у наші ворота дабл-пенальті з 10-метрової позначки. Удар Сухейля Мухудіна був влучним – 2:1. На останніх секундах цього екстратайму він же пробив із середньої відстані і оформив дубль.

У другому додатковому таймі наша команда перейшла на гру в п'ять польових гравців, але пропустила контратаку, у якій Сухейль Мухудін забив втретє у цій зустрічі. Втім, за хвилину право на дабл-пенальті отримали вже синьо-жовті. і Ігор Корсун дещо скоротив відставання. На жаль, більшого українці зробити не змогли.

Таким чином, підсумковий рахунок 4:2 на користь збірної Франції, яка вийшла у півфінал Євро-2026, де 4 лютого зустрінеться із переможцем пари Португалія – Бельгія. Україна завершила виступ на турнірі.

Євро-2026 з футзалу. 1/4 фіналу

Франція – Україна 4:2

Голи: Геддура, 28, Мухудін, 41, 45, 48 – Жук, 30, Корсун, 48

Нагадаємо, збірна України з футзалу переграла Чехію з рахунком 3:5 у заключному матчі групового етапу континентальної першості.

Євро-2026 з футзалу. 3-й тур

Україна – Чехія 5:3