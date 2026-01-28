Головна Спорт Новини
УЄФА покарала вірменського футзаліста, який матюкався на адресу України

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
УЄФА покарала вірменського футзаліста, який матюкався на адресу України
Натуралізований росіянин Нєвєдров отримав один матч дискваліфікації умовно
фото: Інстаграм Дениса Нєвєдрова

Після матчу з Україною Нєвєдров на майданчику прокричав: «Лохи, Україна! Лохи, н###й!»

УЄФА прийняла рішення стосовно інциденту з гравцем збірної Вірменії з футзалу Денисом Нєвєдровим після матчу з Україною на Євро-2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на tribuna.com.

Натуралізований росіянин отримав один матч дискваліфікації умовно та випробувальний термін на один рік.

Першочерговим рішенням УЄФА після звернення УАФ був один матч класичної дискваліфікації, через яку Нєвєдров пропускав би гру турніру – однак вірменська сторона подала апеляцію, а апеляційний комітет УЄФА її задовольнив.

Натомість після цього було відхилено зворотну апеляцію УАФ. Пояснення УЄФА звучить наступним чином: «Українська асоціація футболу, відповідно до статті 37 Дисциплінарного регламенту УЄФА, не має права оскаржувати таке рішення, оскільки воно безпосередньо на неї не впливає».

Нагадаємо, що після матчу з Україною Нєвєдров на майданчику прокричав: «Лохи, Україна! Лохи, н###й!».

Нагадаємо, збірна України з футзалу здобула першу перемогу на Євро-2026.

Поєдинок Україна – Литва закінчився з рахунком 4:1 на користь нашої збірної.

Старт першого тайму був досить нервовим, з великою кількістю порушень правил. Лише на 7-й хвилині українцям вдалося відкрити рахунок. Потужним ударом з дальньої відстані відзначився Ігор Чернявський.

Після цього ініціативою повністю заволоділа наша команда. На 13-й хвилині Владислав Первєєв після розіграшу кутового вдруге засмутив голкіпера литовців. 

Після перерви українці продовжували атакувати і на 23-й хвилині забили втретє. Чудово зіграв наш голкіпер Олександр Сухов, який спочатку врятував власні ворота, а потім пройшов півмайданчика і віддав гольову передачу на Ігоря Корсуна.

Вже за 10 хвилин до фінального свистка литовці перейшли на гру в п'ять польових, і на 33-й хвилині Даниіл Абакшин покарав їх за ризик, спрямувавши м'яч у порожні ворота. Лише після цього супернику вдалося розмочити Олександра Сухова. Дальній удар на 36-й хвилині вийшов у Володимира Дерендяєва.

Теги: футзал УЄФА

