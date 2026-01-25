Головна Спорт Новини
Україна здобула першу перемогу на Євро-2026 з футзалу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Україна здобула першу перемогу на Євро-2026 з футзалу
Україна – Литва 4:1
фото: УЄФА

Україна перемогла Литву у грі Євро-2026 з футзалу

Збірна України з футзалу здобула першу перемогу на Євро-2026 з футзалу. Про це повідомляє «Главком».

Поєдинок Україна – Литва закінчився з рахунком 4:1 на користь нашої збірної.

Старт першого тайму був досить нервовим, з великою кількістю порушень правил. Лише на 7-й хвилині українцям вдалося відкрити рахунок. Потужним ударом з дальньої відстані відзначився Ігор Чернявський. Після цього ініціативою повністю заволоділа наша команда.

На 13-й хвилині Владислав Первєєв після розіграшу кутового вдруге засмутив голкіпера литовців. 

Після перерви українці продовжували атакувати і на 23-й хвилині забили втретє. Чудово зіграв наш голкіпер Олександр Сухов, який спочатку врятував власні ворота, а потім пройшов півмайданчика і віддав гольову передачу на Ігоря Корсуна.

Вже за 10 хвилин до фінального свистка литовці перейшли на гру в п'ять польових, і на 33-й хвилині Даниіл Абакшин покарав їх за ризик, спрямувавши м'яч у порожні ворота. Лише після цього супернику вдалося розмочити Олександра Сухова. Дальній удар на 36-й хвилині вийшов у Володимира Дерендяєва.

Євро-2026 з футзалу. 2-й тур

Україна – Литва 4:1

Голи: Чернявський, 7, Первєєв, 13, Корсун, 23, Абакшин, 33 – Дерендяєв, 36.

У третьому турі Україна протистоятиме Чехії. Поєдинок розпочнеться у середу, 28 січня 2026 року, о 20:30 за київським часом. Для виходу до 1/4 фіналу Євро-2026 Україну влаштує нічия у грі з чехами.

Група B

  1. Вірменія – 6 очок 
  2. Україна – 3 очки 
  3. Чехія – 1 очко 
  4. Литва – 1 очко 

Склад збірної України з футзалу

Воротарі: Юрій Савенко («Київ Футзал»), Олександр Сухов (ХІТ), Іван Бєлімов («Каспій», Казахстан).

Польові гравці: Євгеній Жук, Ігор Чернявський, Олександр Педяш, Владислав Первєєв (усі – ХІТ), Артем Фаренюк, Назар Швед, Даниіл Абакшин (усі – «Євробус», Польща), Петро Шотурма, Ілля Приходько (обидва – «Ураган»), Ігор Корсун («Осасуна Магна», Іспанія), Микола Микитюк («Рібера Наварра», Іспанія).

Нагадаємо, збірна України з футзалу поступилася Вірменії на старті Євро-2026.

Протягом першого тайму протистояння командам не вдалося порадувати своїх уболівальників голами. У першій половині другого тайму дальнім ударом рахунок відкрив Первєєв.

Мігран Дерменджян ще до її завершення відновив паритет у дуелі. Незадовго до фінального свистка вірменський гравець відзначився вдруге. Уникнути поразки підопічним Косенка не вдалося.

Євро-2026 з футзалу. 2-й тур

Вірменія – Україна 2:1

Голи: Дерменджян, 29, 38 – Первєєв, 25


 

