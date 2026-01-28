Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Україна здолала Чехію та вийшла до плейоф Євро-2026 з футзалу

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Україна здолала Чехію та вийшла до плейоф Євро-2026 з футзалу
Українська команда з 2010 року постійно кваліфікується до плейоф континентальних першостей
фото: UEFA

Доля виходу до наступного раунду визначилася у поєдинку з Чехією

Чоловіча збірна України з футзалу переграла Чехію з рахунком 3:5 у заключному матчі групового етапу континентальної першості. Про це повідомляє «Главком».

Перед стартом поєдинку українську команду влаштовувала або нічия, або перемога. Чехам же необхідно було обов'язково перемагати, адже вони мали лише один бал з шести можливих завдяки нічиїй з Литвою. 

Стартувала гра для України не найбільш приємним чином, адже один з лідерів команди, Даниіл Абакшин, отримав жовту картку на другій хвилині. Проте це не завадило синьо-жовтим контролювати перебіг поєдинку, і вже на 15-й хвилині відзначитися першою результативною дією. Автором першого голу в матчі став Ігор Чернявський, який після обіграшу суперника пробив з непростого гострого кута. Після того, як гравець обвів голкіпера, він ефектно відсвяткував гол акробатичною зв'язкою «колесо + сальто назад». 

Наступна вдала атака довго себе чекати не змусила. Уже за хвилину Євгеній Жук після блискучого вкидання від Олександра Сухова в доторк пробив у голкіпера, подвоївши таким чином перевагу в матчі. Після цього результативних дій в обох команд у першій половині матчу не було. 

Початок другого тайму теж вийшов краще в України завдяки дублю від Абакшина. Спершу він скористався помилкою від капітана збірної Чехії і пробив у порожні ворота, а потім в один доторк потужно пробив у верхню частину воріт. Після рахунку 0:4 чехи мали б скласти руки, але вони зуміли двома поспіль атаками скоротити розрив до рахунку 2:4. 

Наприкінці основного часу збірні обмінялися забитими голами. Спершу Назар Швед обіграв голкіпера чеської команди (2:5), але потім Україна отримала у відповідь від Радима Заруби (3:5). Це і поставило крапку в матчі, зробивши фінальний рахунок на табло «3:5» на користь української команди. 

Євро-2026 з футзалу. 3-й тур

Чехія – Україна 3:5 (0:2)

Голи: Чернявський (15), Жук (16), Абакшин (23,28), Швед (36) – Дрозд (30), Кноблох (36), Заруба (39)

Після трьох матчів команда України посідає другу позицію у своїй групі з шістьма очками в активі. 

Група B

  1. Вірменія – 7 очок
  2. Україна – 6 очок
  3. Литва – 2 очки
  4. Чехія – 1 очко

У чвертьфіналі «синьо-жовті» зустрінуться з Францією, яку перемогли у поєдинку за бронзу Чемпіонату світу-2024 в Узбекистані. Матч відбудеться 31 січня у Ризі. 

Склад збірної України з футзалу

Воротарі: Юрій Савенко («Київ Футзал»), Олександр Сухов (ХІТ), Іван Бєлімов («Каспій», Казахстан).

Польові гравці: Євгеній Жук, Ігор Чернявський, Олександр Педяш, Владислав Первєєв (усі – ХІТ), Артем Фаренюк, Назар Швед, Даниіл Абакшин (усі – «Євробус», Польща), Петро Шотурма, Ілля Приходько (обидва – «Ураган»), Ігор Корсун («Осасуна Магна», Іспанія), Микола Микитюк («Рібера Наварра», Іспанія).

Нагадаємо, що раніше Україна здобула першу перемогу на Євро-2026 з футзалу. Поєдинок Україна – Литва закінчився з рахунком 4:1 на користь нашої збірної.

Теги: Збірна України футзал чемпіонат Європи

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Збірна України з футзалу вважається фаворитом матчу з чхеами
Україна – Чехія: прогноз букмекерів на гру Євро-2026 з футзалу
Сьогодні, 13:31
Натуралізований росіянин Нєвєдров отримав один матч дискваліфікації умовно
УЄФА покарала вірменського футзаліста, який матюкався на адресу України
Сьогодні, 11:12
У стартовому поєдинку чемпіонату Європи-2026 синьо-жовті поступилися збірній Вірменії
Литва – Україна: де дивитися поєдинок Євро-2026 з футзалу
25 сiчня, 12:44
Нєвєдров народився у РФ, але отримав громадянство Вірменії у 2021 році
Вірменський футзаліст обматюкав Україну після гри Євро-2026
23 сiчня, 09:35
Сьогодні, 22 січня 2026 року, збірна України з футзалу стартує на Євро-2026
Чотири півфінали й два срібла. Історія виступів України на чемпіонатах Європи з футзалу
22 сiчня, 14:23
Синьо-жовті потрапили до групи B, де їхнім першим суперником стане команда Вірменії
Україна – Вірменія: де дивитися гру Євро-2026 з футзалу
22 сiчня, 10:56
Данило Сікан змінив турецький чемпіонат на бельгійський
Ексфутболіст збірної України перебрався до чемпіонату Бельгії
21 сiчня, 16:11
Самі Трабелсі залишив свою посаду після поразки в 1/8 фіналу КАН
Потенційний суперник України на чемпіонаті світу з футболу лишився без тренера
5 сiчня, 14:16
Руслан Маліновський забив ісландцям два голи
УАФ визначила найкращий гол збірної України у 2025 році
3 сiчня, 18:36

Новини

Україна здолала Чехію та вийшла до плейоф Євро-2026 з футзалу
Україна здолала Чехію та вийшла до плейоф Євро-2026 з футзалу
Двоє вболівальників «Челсі» потрапили в лікарню через напад ультрас «Наполі»
Двоє вболівальників «Челсі» потрапили в лікарню через напад ультрас «Наполі»
Український кіберспортсмен «s1mple» кілька разів потиснув руку росіянину: деталі скандалу
Український кіберспортсмен «s1mple» кілька разів потиснув руку росіянину: деталі скандалу
Українка Леонова стала найкращою бомбардиркою Чемпіонату Європи з індорхокею
Українка Леонова стала найкращою бомбардиркою Чемпіонату Європи з індорхокею
16-річний син легенди «Реала» підписав професійний контракт з «мадридцями»
16-річний син легенди «Реала» підписав професійний контракт з «мадридцями»
Усик у соцмережах поділився світлиною з легендою німецького футболу
Усик у соцмережах поділився світлиною з легендою німецького футболу

Новини

Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
Сьогодні, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
Сьогодні, 12:31
Молдова закликала посилити тиск на Росію після атаки дронів на пасажирський потяг
Сьогодні, 11:17
ЄС запустив власний захищений супутниковий зв’язок як альтернативу Starlink
Сьогодні, 10:35
Ще більше літаків та ракет. Франція дала обіцянку Україні
Сьогодні, 10:00
Сибіга виключив компроміси щодо відповідальності Росії
Сьогодні, 09:34

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua