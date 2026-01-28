Україна здолала Чехію та вийшла до плейоф Євро-2026 з футзалу

Доля виходу до наступного раунду визначилася у поєдинку з Чехією

Чоловіча збірна України з футзалу переграла Чехію з рахунком 3:5 у заключному матчі групового етапу континентальної першості. Про це повідомляє «Главком».

Перед стартом поєдинку українську команду влаштовувала або нічия, або перемога. Чехам же необхідно було обов'язково перемагати, адже вони мали лише один бал з шести можливих завдяки нічиїй з Литвою.

Стартувала гра для України не найбільш приємним чином, адже один з лідерів команди, Даниіл Абакшин, отримав жовту картку на другій хвилині. Проте це не завадило синьо-жовтим контролювати перебіг поєдинку, і вже на 15-й хвилині відзначитися першою результативною дією. Автором першого голу в матчі став Ігор Чернявський, який після обіграшу суперника пробив з непростого гострого кута. Після того, як гравець обвів голкіпера, він ефектно відсвяткував гол акробатичною зв'язкою «колесо + сальто назад».

Наступна вдала атака довго себе чекати не змусила. Уже за хвилину Євгеній Жук після блискучого вкидання від Олександра Сухова в доторк пробив у голкіпера, подвоївши таким чином перевагу в матчі. Після цього результативних дій в обох команд у першій половині матчу не було.

Початок другого тайму теж вийшов краще в України завдяки дублю від Абакшина. Спершу він скористався помилкою від капітана збірної Чехії і пробив у порожні ворота, а потім в один доторк потужно пробив у верхню частину воріт. Після рахунку 0:4 чехи мали б скласти руки, але вони зуміли двома поспіль атаками скоротити розрив до рахунку 2:4.

Наприкінці основного часу збірні обмінялися забитими голами. Спершу Назар Швед обіграв голкіпера чеської команди (2:5), але потім Україна отримала у відповідь від Радима Заруби (3:5). Це і поставило крапку в матчі, зробивши фінальний рахунок на табло «3:5» на користь української команди.

Євро-2026 з футзалу. 3-й тур

Чехія – Україна 3:5 (0:2)

Голи: Чернявський (15), Жук (16), Абакшин (23,28), Швед (36) – Дрозд (30), Кноблох (36), Заруба (39)

Після трьох матчів команда України посідає другу позицію у своїй групі з шістьма очками в активі.

Група B

Вірменія – 7 очок Україна – 6 очок Литва – 2 очки Чехія – 1 очко

У чвертьфіналі «синьо-жовті» зустрінуться з Францією, яку перемогли у поєдинку за бронзу Чемпіонату світу-2024 в Узбекистані. Матч відбудеться 31 січня у Ризі.

Склад збірної України з футзалу

Воротарі: Юрій Савенко («Київ Футзал»), Олександр Сухов (ХІТ), Іван Бєлімов («Каспій», Казахстан).

Польові гравці: Євгеній Жук, Ігор Чернявський, Олександр Педяш, Владислав Первєєв (усі – ХІТ), Артем Фаренюк, Назар Швед, Даниіл Абакшин (усі – «Євробус», Польща), Петро Шотурма, Ілля Приходько (обидва – «Ураган»), Ігор Корсун («Осасуна Магна», Іспанія), Микола Микитюк («Рібера Наварра», Іспанія).

Нагадаємо, що раніше Україна здобула першу перемогу на Євро-2026 з футзалу. Поєдинок Україна – Литва закінчився з рахунком 4:1 на користь нашої збірної.