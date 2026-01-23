Вірменський футзаліст обматюкав Україну після гри Євро-2026

Нєвєдров народився у РФ, але отримав громадянство Вірменії у 2021 році

«Лохи, Україна! Лохи, н***й!», – прокричав Нєвєдров після гри з нашою збірною

Гравець збірної Вірменії з футзалу Денис Нєвєдров нецензурно висловився на адресу України після очного матчу 1-го туру групового етапу Євро-2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на tribuna.com.

«Лохи, Україна! Лохи, н***й!», – прокричав Нєвєдров під час святкування прямо на майданчику.

Вірмени здобули вольову перемогу над Україною з рахунком 2:1.

Нєвєдров народився у РФ, але отримав громадянство Вірменії у 2021 році, коли і розпочав виступи за національну збірну цієї країни. На його рахунку 4 матчі за Росію U-21.

31-річний гравець на клубному рівні виступає за «Тюмень».

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет допустив до Олімпіади російську лижницю Дар'ю Непряєву.

Влітку 2022 року Непряєва незаконно відвідувала анексований Крим. Там росіянка брала участь в тренувальних зборах.

Вона, як і інші російські лижники, перетинала кордон України незаконно без проходження митного та прикордонного контролю згідно з законами нашої країни.

Як повідомлялося, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.