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    Скотч. Спорт

    Юна красуня з Бельгії. Неймовірно ефектні фото чарівної фігуристки Луни Хендрікс

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    В свої 20 років Луна вже є справжньою зіркою бельгійського фігурного катання - Юна красуня з Бельгії. Неймовірно ефектні фото чарівної фігуристки Луни Хендрікс
    В свої 20 років Луна вже є справжньою зіркою бельгійського фігурного катання

    Луна є однією з найкращих фігуристок в історії Бельгії

    Луна Хендрікс - 20-річна бельгійська фігуристка-одиночниця, чемпіонка своєї країни 2017 року. Також дівчина двічі була чемпіонкою Бельгії серед юніорів (2014 та 2015 роки).

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    Юна красуня з Бельгії. Неймовірно ефектні фото чарівної фігуристки Луни Хендрікс
    Юна красуня з Бельгії. Неймовірно ефектні фото чарівної фігуристки Луни Хендрікс
    Юна красуня з Бельгії. Неймовірно ефектні фото чарівної фігуристки Луни Хендрікс
    Юна красуня з Бельгії. Неймовірно ефектні фото чарівної фігуристки Луни Хендрікс
    Юна красуня з Бельгії. Неймовірно ефектні фото чарівної фігуристки Луни Хендрікс
    Юна красуня з Бельгії. Неймовірно ефектні фото чарівної фігуристки Луни Хендрікс
    Юна красуня з Бельгії. Неймовірно ефектні фото чарівної фігуристки Луни Хендрікс
    Юна красуня з Бельгії. Неймовірно ефектні фото чарівної фігуристки Луни Хендрікс
    Юна красуня з Бельгії. Неймовірно ефектні фото чарівної фігуристки Луни Хендрікс
    Юна красуня з Бельгії. Неймовірно ефектні фото чарівної фігуристки Луни Хендрікс
    Юна красуня з Бельгії. Неймовірно ефектні фото чарівної фігуристки Луни Хендрікс
    Юна красуня з Бельгії. Неймовірно ефектні фото чарівної фігуристки Луни Хендрікс
    Юна красуня з Бельгії. Неймовірно ефектні фото чарівної фігуристки Луни Хендрікс
    Юна красуня з Бельгії. Неймовірно ефектні фото чарівної фігуристки Луни Хендрікс
    Юна красуня з Бельгії. Неймовірно ефектні фото чарівної фігуристки Луни Хендрікс
    Юна красуня з Бельгії. Неймовірно ефектні фото чарівної фігуристки Луни Хендрікс
    Юна красуня з Бельгії. Неймовірно ефектні фото чарівної фігуристки Луни Хендрікс
    Юна красуня з Бельгії. Неймовірно ефектні фото чарівної фігуристки Луни Хендрікс
    Юна красуня з Бельгії. Неймовірно ефектні фото чарівної фігуристки Луни Хендрікс
    Юна красуня з Бельгії. Неймовірно ефектні фото чарівної фігуристки Луни Хендрікс
    Юна красуня з Бельгії. Неймовірно ефектні фото чарівної фігуристки Луни Хендрікс
    Юна красуня з Бельгії. Неймовірно ефектні фото чарівної фігуристки Луни Хендрікс
    Юна красуня з Бельгії. Неймовірно ефектні фото чарівної фігуристки Луни Хендрікс
    Юна красуня з Бельгії. Неймовірно ефектні фото чарівної фігуристки Луни Хендрікс
    Юна красуня з Бельгії. Неймовірно ефектні фото чарівної фігуристки Луни Хендрікс
    Юна красуня з Бельгії. Неймовірно ефектні фото чарівної фігуристки Луни Хендрікс
    Юна красуня з Бельгії. Неймовірно ефектні фото чарівної фігуристки Луни Хендрікс
    Юна красуня з Бельгії. Неймовірно ефектні фото чарівної фігуристки Луни Хендрікс
    Юна красуня з Бельгії. Неймовірно ефектні фото чарівної фігуристки Луни Хендрікс
    Юна красуня з Бельгії. Неймовірно ефектні фото чарівної фігуристки Луни Хендрікс
    Юна красуня з Бельгії. Неймовірно ефектні фото чарівної фігуристки Луни Хендрікс

    У 2018 році Луна зайняла 16 місце на Олімпіаді в Пхьончхані.

    Варто зазначити, що старший брат Луни Йорік Хендрікс теж є фігурист та був чемпіон Бельгії. Він також двічі представляв свою країну на зимових Олімпійських іграх (в Сочі і Пхьончхані), а також на чемпіонатах світу та Європи.

    фігурне катання
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