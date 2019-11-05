Юна красуня з Бельгії. Неймовірно ефектні фото чарівної фігуристки Луни Хендрікс



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В свої 20 років Луна вже є справжньою зіркою бельгійського фігурного катання

Луна є однією з найкращих фігуристок в історії Бельгії

Луна Хендрікс - 20-річна бельгійська фігуристка-одиночниця, чемпіонка своєї країни 2017 року. Також дівчина двічі була чемпіонкою Бельгії серед юніорів (2014 та 2015 роки).

У 2018 році Луна зайняла 16 місце на Олімпіаді в Пхьончхані.



Варто зазначити, що старший брат Луни Йорік Хендрікс теж є фігурист та був чемпіон Бельгії. Він також двічі представляв свою країну на зимових Олімпійських іграх (в Сочі і Пхьончхані), а також на чемпіонатах світу та Європи.