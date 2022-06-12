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    Новини

    Україна здобула першу медаль на Чемпіонаті світу з паралімпійського плавання

    Український спортсмен фінішував першим - Україна здобула першу медаль на Чемпіонаті світу з паралімпійського плавання
    Український спортсмен фінішував першим
    фото: скріншот із відео

    Український плавець виборов «золото» на Чемпіонаті світу з паралімпійського плавання

    Український плавець Олексій Вірченко здобув першу для нашої команди нагороду Чемпіонату світу-2022 з паралімпійського плавання.

    Вірченко фінішував першим у фінальному запливі батерфляєм на 100 метрів у класі S13. Його результат – 56,90. Другим фінішував спортсмен із Узберистану, третім – плавець із Іспанії.

    Олексій Вірченко переміг у запливі батерфляєм на 100 метрів у класі S13

    Олексій Вірченко переміг у запливі батерфляєм на 100 метрів у класі S13

    Нагадаємо, Українські спортсмени під час другого дня Дефлімпійських ігор у Кашіас-ду-Сул (Бразилії), здобули 16 нагород.

    За підсумками другого дня XXIV літніх Дефлімпійських ігор українська збірна здобула 16 медалей – 6 золотих, 1 срібну та 9 бронзових.

    Зокрема, золоті медалі для України вибороли: Юрій Гайдученко (карате, до 67 кг), Марина Губанова (карате, до 50 кг), Катерина Масло (карате, до 55 кг), Ганна Шостак (дзюдо), Олексій Коломієць (плавання, 50 метрів, брас) та Владислав Кремляков (плавання, 200 метрів, спина).

    Також нагадаємо, що Росію та Білорусь повністю відсторонили від виступів на чемпіонаті світу з водних видів спорту, що відбудеться у червні-липні в Угорщині.

    Теги: плавання паралімпійські ігри
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    Україна здобула першу медаль на Чемпіонаті світу з паралімпійського плавання