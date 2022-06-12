Україна здобула першу медаль на Чемпіонаті світу з паралімпійського плавання
Український плавець виборов «золото» на Чемпіонаті світу з паралімпійського плавання
Український плавець Олексій Вірченко здобув першу для нашої команди нагороду Чемпіонату світу-2022 з паралімпійського плавання.
Вірченко фінішував першим у фінальному запливі батерфляєм на 100 метрів у класі S13. Його результат – 56,90. Другим фінішував спортсмен із Узберистану, третім – плавець із Іспанії.
Нагадаємо, Українські спортсмени під час другого дня Дефлімпійських ігор у Кашіас-ду-Сул (Бразилії), здобули 16 нагород.
За підсумками другого дня XXIV літніх Дефлімпійських ігор українська збірна здобула 16 медалей – 6 золотих, 1 срібну та 9 бронзових.
Зокрема, золоті медалі для України вибороли: Юрій Гайдученко (карате, до
Також нагадаємо, що Росію та Білорусь повністю відсторонили від виступів на чемпіонаті світу з водних видів спорту, що відбудеться у червні-липні в Угорщині.