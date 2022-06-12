Україна здобула першу медаль на Чемпіонаті світу з паралімпійського плавання

Український плавець виборов «золото» на Чемпіонаті світу з паралімпійського плавання

Український плавець Олексій Вірченко здобув першу для нашої команди нагороду Чемпіонату світу-2022 з паралімпійського плавання.

Вірченко фінішував першим у фінальному запливі батерфляєм на 100 метрів у класі S13. Його результат – 56,90. Другим фінішував спортсмен із Узберистану, третім – плавець із Іспанії.

Олексій Вірченко переміг у запливі батерфляєм на 100 метрів у класі S13

Нагадаємо, Українські спортсмени під час другого дня Дефлімпійських ігор у Кашіас-ду-Сул (Бразилії), здобули 16 нагород.

За підсумками другого дня XXIV літніх Дефлімпійських ігор українська збірна здобула 16 медалей – 6 золотих, 1 срібну та 9 бронзових.

Зокрема, золоті медалі для України вибороли: Юрій Гайдученко (карате, до 67 кг ), Марина Губанова (карате, до 50 кг ), Катерина Масло (карате, до 55 кг ), Ганна Шостак (дзюдо), Олексій Коломієць (плавання, 50 метрів , брас) та Владислав Кремляков (плавання, 200 метрів , спина).

Також нагадаємо, що Росію та Білорусь повністю відсторонили від виступів на чемпіонаті світу з водних видів спорту, що відбудеться у червні-липні в Угорщині.