Українські веслувальники здобули дві поспіль медалі Європейських ігор!



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Волиняни Юрій Вандюк і Андрій Рибачок здобули срібло на каное-двійці НОК України

Третій день поспіль наша команда залишається виключно срібною

У мінському веслувальному каналі розіграні перші комплекти нагород Європейських ігор-2019 у веслуванні на байдарках і каное. Блискуче розпочали змагання українські майстри.

Першу медаль у цьому виді спорту нашій країні принесли Олександр Сиромятников і Олег Кухарик на байдарці-двійці (дистанція 1000 м). На фініші вони програли німецькому дуетові Макс Гофф/Якоб Шопф лише 0,69 секунди. Бронзу здобули росіяни Владислав Литовка і Роман Аношкін, які програли українцям 0,158 секунди.

Для 24-річного уродженця Херсонщини Сиромятникова то перша медаль крупних міжнародних змагань у кар’єрі, тоді як 22-річний Олег Кухарик, який родом з Полтавщини, мав успіхи на байдарці-одиночці. В 2017-му він вигравав на ній бронзу чемпіонату світу, а торік — срібло чемпіонату Європи на дистанції 500 м.

Олександр Сиромятников і Олег Кухарик

Через лічені хвилини після земляків ще одне срібло збірній України на каное-двійці (дистанція 1000 м) принесли Юрій Вандюк і Андрій Рибачок. З часом 3.41,692 вони програли трохи менше секунди румунам Каталіну Чірілі і Віктору Міхалачі. Бронзу здобули представники РФ Кірілл Шамшурін та Ілья Первухін.

Цікаво, що торік народжені у 1994 році ровесники-волиняни Вандюк і Рибачок виграли срібні медалі чемпіонатів світу і Європи на каное-четвірці.

Виступали у сьогоднішніх фіналах ще двоє українок. Марія Повх і Людмила Куклиновська на байдарці-двійці (500 м) стали шостими, програвши чемпіонкам, білорускам Ользі Худзенко і Марині Литвинчук майже чотири секунди.

Таким чином, уже третій день поспіль українська збірна на Європейських іграх здобуває лише срібні медалі. Загалом у нашої команди станом на ранок 26 червня 21 медаль — п’ять золотих, десять срібних і шість бронзових.