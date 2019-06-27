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    Україна здобуває шосте золото Європейських ігор-2019!

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    Марія Повх і Людмила Куклиновська здивували - Україна здобуває шосте золото Європейських ігор-2019!
    Марія Повх і Людмила Куклиновська здивували
    НОК України

    Чемпіонками Ігор стали веслувальниці Марія Повх і Людмила Куклиновська

    Українки Марія Повх і Людмила Куклиновська на байдарці-двійці стали чемпіонками ІІ Європейських ігор у Мінську (Білорусь).

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    Щойно нашій дівчата виграли фінал А 200-метрівки у веслувальному каналі в Заславлі. Перемогли Повх та Кулиновська за рахунок потужного фінішу. Вони випередили на 18 сотих секунди німкень Франціску Йон і Тіну Дітце. Передстартові фаворитки Ольга Худзенко і Марина Литвинчук з Білорусі посіли третє місце.

    Зауважимо, що вчора майбутній золотий дует з України посів шосте місце на 500-метрівці.

    30-річна волинянка Марія Повх була на тій же 200-метрівці бронзовою призеркою перших Європейських ігор у Баку-2015, але тоді її партнеркою була Анастасія Тодорова. Крім того, Марія двічі ставала призеркою континентальної першості на байдарці-четвірці, а на Олімпіаді-2016 на четвірці зупинилася в кроці від п’єдесталу, на четвертому місці.

    21-лічна Людмила Куклиновська з Полтавщини почала виступати з Повх, починаючи з чемпіонату світу-2017. Тоді вищим досягненням дівчат стало четверте місце у складі четвірки. Пара постійно прогресувала й зараз зійшла на європейську вершину у Мінську.

    Зауважимо, що за лічені хвилини до золотого для України фіналу 200-метрівку провели дівчата на каное-одиночці. І там українка Анастасія Четверикова стала четвертою, програвши бронзовій призерці Дороті Боровській з Польщі лише 45 тисячних секунди. Виграла ту дисципліну білоруска Олена Ноздрова.

    Збірна України на Європейських іграх у Мінську здобула вже 23 медалі – шість золотих, десять срібних і сім бронзових.  

     Читайте також: Українські веслувальники здобули дві поспіль медалі Європейських ігор!
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    веслування Збірна України Європейські ігри Марія Повх Людмила Куклиновська Ольга Худзенко Марина Литвинчук Анастасія Тодорова Анастасія Четверикова
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