Україна здобуває шосте золото Європейських ігор-2019!



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Марія Повх і Людмила Куклиновська здивували НОК України

Чемпіонками Ігор стали веслувальниці Марія Повх і Людмила Куклиновська

Українки Марія Повх і Людмила Куклиновська на байдарці-двійці стали чемпіонками ІІ Європейських ігор у Мінську (Білорусь).

Щойно нашій дівчата виграли фінал А 200-метрівки у веслувальному каналі в Заславлі. Перемогли Повх та Кулиновська за рахунок потужного фінішу. Вони випередили на 18 сотих секунди німкень Франціску Йон і Тіну Дітце. Передстартові фаворитки Ольга Худзенко і Марина Литвинчук з Білорусі посіли третє місце.

Зауважимо, що вчора майбутній золотий дует з України посів шосте місце на 500-метрівці.

30-річна волинянка Марія Повх була на тій же 200-метрівці бронзовою призеркою перших Європейських ігор у Баку-2015, але тоді її партнеркою була Анастасія Тодорова. Крім того, Марія двічі ставала призеркою континентальної першості на байдарці-четвірці, а на Олімпіаді-2016 на четвірці зупинилася в кроці від п’єдесталу, на четвертому місці.

21-лічна Людмила Куклиновська з Полтавщини почала виступати з Повх, починаючи з чемпіонату світу-2017. Тоді вищим досягненням дівчат стало четверте місце у складі четвірки. Пара постійно прогресувала й зараз зійшла на європейську вершину у Мінську.

Зауважимо, що за лічені хвилини до золотого для України фіналу 200-метрівку провели дівчата на каное-одиночці. І там українка Анастасія Четверикова стала четвертою, програвши бронзовій призерці Дороті Боровській з Польщі лише 45 тисячних секунди. Виграла ту дисципліну білоруска Олена Ноздрова.

Збірна України на Європейських іграх у Мінську здобула вже 23 медалі – шість золотих, десять срібних і сім бронзових.