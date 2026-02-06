Олімпіада. Російський прапор з'явився на хокейній грі, на якій були присутні Рубіо і Венс

Учасниці гри обурилися прапору країни-аресора і організаторам довелося його прибрати

Під час хокейного матчу олімпійського турніру між жіночими збірними Чехії та США один із глядачів вивісив на трибунах російський прапор. Про це повідомляє «Главком».

Скандал з російським прапором на Олімпіаді

Гра пройшла у четвер, 5 лютого 2026 року. Російський прапор на трибунах з'явився в третьому періоді: одному з уболівальників вдалося розмістити його прямо біля лави чеської команди. Він швидко привернув увагу спортсменок і вони попросили його прибрати.

«Його помітила наш третій воротар, Юлія Пейшла, вона одразу мені написала. Нам це зовсім не сподобалось. Ми зателефонували до ІІХФ та попросили його прибрати. Вони швидко зреагували. Так, нам було неприємно», – передає Sport.cz слова генеральної менеджерки чеської хокейної збірної Терези Садилової.

Коли менеджер турніру зняла прапор, до неї підбіг чоловік у чорній куртці, вирвав його з рук та прибрав до себе в кишеню. Після цього він спокійно повернувся на своє місце та додивився матч.

«Це була непотрібна провокація. Але я була дуже рада, що менеджер турніру, хоч вона тендітка блондинка, зреагувала, пішла туди і зірвала його», – додала Саділова.

Рішення МОК щодо символіки країни-агресора

Через санкції МОК прапори та іншу державну символіку Росії на Іграх заборонено. Обмеження поширюються на спортивні арени, медіацентр та на територію Олімпійського селища.

Тому фото із прапором швидко завірусилося у соціальних мережах. Як повідомляють чеські ЗМІ, інцидент викликав навіть більший ажіотаж, ніж присутність на трибунах віце-президента США Джей Ді Венса та держсекретаря Марко Рубіо.

Матч закінчився без інших скандалів, збірна США обіграла команду Чехії з рахунком 5:1 (1:0, 3:1, 1:0).

Нагадаємо, що Еммануель Макрон може пропустити відкриття Олімпіади, щоб не сидіти поруч з Венсом. Потенційна відсутність президента Франції Еммануеля Макрона на церемонії відкриття зимової Олімпіади може пояснюватися тим, що він не хоче опинитися на одній трибуні з віце-президентом США Джей Ді Венсом.