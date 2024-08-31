Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Плавець з РФ, який в соцмережах підтримував Путіна та війну, здобув золото Паралімпіади

Христина Жиренко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Плавець з РФ, який в соцмережах підтримував Путіна та війну, здобув золото Паралімпіади
Каліна народився у Слов'янську та виступав за Україну. Громадянство він змінив після Паралімпіади-2012

Міжнародний паралімпійський комітет визнав росіянина Каліну «нейтральним» атлетом та допустив до змагань

Російський плавець Андрій Каліна, який здобув золото Паралімпіади, в Instagram підтримував російського диктатора Путіна. Про це інформує Base of Ukrainian Sports.

Зокрема, Каліна лайкав світлину з зображенням Путіна. Однак, Міжнародний паралімпійський комітет все одно визнав росіянина «нейтральним» атлетом та допустив до змагань.

Варто зазначити, що Каліна народився у Слов'янську (Донецька область) та виступав за Україну. Громадянство він змінив після Паралімпіади-2012 у Лондоні.

Нагадаємо, 30 серпня український плавець Олександр Комаров здобув «золото» в плаванні на дистанції 100 м вільним стилем у класі S5 на паралімпійських іграх. А 29 серпня український плавець виборов «бронзу» Паралімпіади на дистанції 200 метрів вільним стилем.

Крім того, легкоатлетка Наталія Кобзар стала срібною призеркою у бігу на 200 метрів.

До того ж 29 серпня українські плавці завоювали ще три медалі на цьогорічній Паралімпіаді-2024. Нагороди вибороли українці в плаванні вільним стилем.

Також український плавець Антон Коль завоював срібло на дистанції 100 м на спині у класі S1 на Паралімпійських іграх-2024: це перша медаль української збірної.

Як повідомлялося, у Парижі ввечері 28 серпня відбулася урочиста церемонія відкриття літніх Паралімпійських ігор-2024, які триватимуть до 8 вересня.

У змаганнях візьмуть участь 4 400 спортсменів зі 169 країн. Загалом розіграють 549 комплектів нагород у 22 видах спорту. Україна буде представлена складом зі 140 атлетів, що виступатимуть у 17 видах спорту.

Для нашої збірної Паралімпіада у Парижі стала восьмою. На попередніх літніх Паралімпійських іграх українські спортсмени здобули 98 нагород (24 з яких – золоті), посівши шосте місце у медальному заліку.

Теги: росія війна паралімпійські ігри

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Світ уважно слідкує за ходом спецоперації у Курській області
Дипломатичні наслідки Курської операції
14 серпня, 17:35
Росія кілька років вимагає від іноземних технологічних платформ видаляти контент, який вона вважає незаконним
Росія оштрафувала Google та TikTok за заборонений контент
1 серпня, 02:20
Кремль наказав журналістам всіляко уникати розмірковувань про відкриття нового фронту
Кремль наказав ЗМІ порівнювати операцію на Курщині з Курською битвою
8 серпня, 20:49
РФ використовують нові бомби, щоб атакувати Сумщину
Росія на Сумщині вперше застосувала нові бомби: подробиці
9 серпня, 21:30
Румунія неодноразово повідомляла про уламки російських дронів на своїй території
Румунія виявила нові уламки російського безпілотника
20 серпня, 21:20
12 серпня Олександр Сирський уперше підтвердив операцію ЗСУ у Курській області
Заборона ЗСУ бити далекобійними ракетами загрожує операції у Курську – Bloomberg
22 серпня, 08:21
На Запорізькій АЕС відключилася лінія енергопостачання
На Запорізькій АЕС відключилася лінія енергопостачання
23 серпня, 09:35
Зеленський розповів про новий вітчизняний дрон
Україна вперше застосувала вітчизняну ракету-дрон «Паляниця»
24 серпня, 12:28
Зеленський розповів, що увесь день сьогодні в Краматорську тривав розбір завалів після удару російської ракети
Зеленський у своєму зверненні відреагував на російський удар по Краматорську
25 серпня, 22:28

Новини

Плавець з РФ, який в соцмережах підтримував Путіна та війну, здобув золото Паралімпіади
Плавець з РФ, який в соцмережах підтримував Путіна та війну, здобув золото Паралімпіади
Україна здобула ще три медалі на Паралімпіаді-2024
Україна здобула ще три медалі на Паралімпіаді-2024
«Усі нагороди згоріли у Маріуполі»: плавець Комаров прокоментував «золото» Паралімпіади
«Усі нагороди згоріли у Маріуполі»: плавець Комаров прокоментував «золото» Паралімпіади
Марта Костюк програла у третьому колі US Open
Марта Костюк програла у третьому колі US Open
Паралімпіада-2024: легкоатлетика Наталія Кобзар виборола срібло
Паралімпіада-2024: легкоатлетика Наталія Кобзар виборола срібло
Еліна Світоліна завершила свій виступ на US Open-2024
Еліна Світоліна завершила свій виступ на US Open-2024

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 серпня: ситуація на фронті
23K
Командир батальйону «Свобода» розповів, за що готовий був «бити пики» у штабі
18K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
16K
Дуров заявив, що більшість програмістів в Telegram є українцями
12K
Путін зробив новий подарунок Кім Чен Ину
9370
Чехія оголосила в розшук активіста, який закликав зривати прапори України

Новини

Четверта за добу тривога в Києві та низці областей тривала 45 хвилин
Сьогодні, 08:33
Оновленою ділянкою метро пройшов пробний потяг, РФ окупувала Карлівку: головне за ніч
Сьогодні, 06:58
Атака на Суми, вибухи в Криму: головне за ніч
Вчора, 06:56
Атака БпЛА на Київ та відкриття Паралімпійських ігор: головне за ніч
29 серпня, 06:56
Мінлива хмарність, до 33° тепла: прогноз погоди на 29 серпня
29 серпня, 04:50
Проєкт «Сталевий фронт» Ахметова розпочав підготовку військових шкіперів
28 серпня, 12:50

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua