Плавець з РФ, який в соцмережах підтримував Путіна та війну, здобув золото Паралімпіади

Каліна народився у Слов'янську та виступав за Україну. Громадянство він змінив після Паралімпіади-2012

Міжнародний паралімпійський комітет визнав росіянина Каліну «нейтральним» атлетом та допустив до змагань

Російський плавець Андрій Каліна, який здобув золото Паралімпіади, в Instagram підтримував російського диктатора Путіна. Про це інформує Base of Ukrainian Sports.

Зокрема, Каліна лайкав світлину з зображенням Путіна. Однак, Міжнародний паралімпійський комітет все одно визнав росіянина «нейтральним» атлетом та допустив до змагань.

Варто зазначити, що Каліна народився у Слов'янську (Донецька область) та виступав за Україну. Громадянство він змінив після Паралімпіади-2012 у Лондоні.

Нагадаємо, 30 серпня український плавець Олександр Комаров здобув «золото» в плаванні на дистанції 100 м вільним стилем у класі S5 на паралімпійських іграх. А 29 серпня український плавець виборов «бронзу» Паралімпіади на дистанції 200 метрів вільним стилем.

Крім того, легкоатлетка Наталія Кобзар стала срібною призеркою у бігу на 200 метрів.

До того ж 29 серпня українські плавці завоювали ще три медалі на цьогорічній Паралімпіаді-2024. Нагороди вибороли українці в плаванні вільним стилем.

Також український плавець Антон Коль завоював срібло на дистанції 100 м на спині у класі S1 на Паралімпійських іграх-2024: це перша медаль української збірної.

Як повідомлялося, у Парижі ввечері 28 серпня відбулася урочиста церемонія відкриття літніх Паралімпійських ігор-2024, які триватимуть до 8 вересня.

У змаганнях візьмуть участь 4 400 спортсменів зі 169 країн. Загалом розіграють 549 комплектів нагород у 22 видах спорту. Україна буде представлена складом зі 140 атлетів, що виступатимуть у 17 видах спорту.

Для нашої збірної Паралімпіада у Парижі стала восьмою. На попередніх літніх Паралімпійських іграх українські спортсмени здобули 98 нагород (24 з яких – золоті), посівши шосте місце у медальному заліку.