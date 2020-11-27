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    Україна здобула золото і бронзу на домашньому чемпіонаті Європи з художньої гімнастики

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    Українські гімнастки - на вершині європейського п'єдесталу - Україна здобула золото і бронзу на домашньому чемпіонаті Європи з художньої гімнастики
    Українські гімнастки - на вершині європейського п'єдесталу
    Світлина - Іван Вербицький

    Наша команда тріумфувала в командній першості

    Українські гімнастки здійнялися на п’єдестал в обох перших медальних видах програми 36-го чемпіонату Європи з художньої гімнастики, який стартував у четвер, 26 листопада, в київському Палаці спорту.

    Сьогодні, 27 листопада, українські дівчата піднялися на вершину п’єдесталу в командній першості. У її залік входили виступи сеньорок у групових вправах і юніорок-солісток в індивідуальних видах.

    Серед юніорок в окремих видах нашу команду представляли львів’янка Каріна Сидорак, Меланія Тур з Павлограда на Січеславщині та запоріжанка Поліна Каріка. Кожна з них пробилася пробилася до фіналів в окремих видах багатоборства, які відбудуться у суботу. А сьогодні ці дівчата внесли вагомий вклад у командну перемогу.

    У змаганнях «груповичок» українки виграли бронзу. Як уже розповідав «Главком», у вправах з п’ятьма м’ячами в стартовий змагальний день наша команда після втрати предмета йшла на четвертому місці. Сьогодні під час виступу з трьома обручами і двома булавами наші дівчата – Анастасія Возняк, Валерія Юзьв’як, Діана Баєва, Марія Височанська та Маріола Боднарчук – почувалися на помості значно розкутіше, серйозних помилок уникнули і 31,700 бала (друга сума) в другому виді, піднялися на загальне третє місце.

    Чемпіонками у групових вправах стали гімнастки Ізраїлю. Друге місце посіли спортсменки Азербайджану. Наша команда – третя. У командній першості слідом за українками на другу сходинку п’єдесталу піднялися ізраїльтянки, третіми стали азербайджанки.

    У суботу, 28 листопада, сеньорки розіграють медалі групових вправ у окремих видах. А юніорки боротимуться за медалі у виступах з окремими предметами.

    Завершиться чемпіонат у неділю, 29 листопада. Боротьбу у найпрестижнішому виді, багатоборстві поведуть сеньорки.

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    Теги: чемпіонат Європи художня гімнастика Ірина Дерюгіна Анастасія Возняк Валерія Юзьв'як Марія Височанська Діана Баєва Маріола Боднарчук Меланія Тур Каріна Сидорак Поліна Каріка
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