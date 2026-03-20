Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Магучіх стала абсолютною рекордсменкою України

glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Ярослава Магучіх не втомлюється переписувати історію спорту
фото: Reuters

Тріумф на Чемпіонаті світу з легкої атлетики в приміщенні став історичним

Стрибунка у висоту Ярослава Магучіх стала найтитулованішою українською спортсменкою на планетарних легкоатлетичних першостях у приміщенні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне Спорт».

Українка виграла змагання в стрибках у висоту. У польському Торуні вона підкорила позначку 2,01 м. Магучіх випередила відразу трьох конкуренток із результатом 1,99 м, зокрема й співвітчизницю Юлію Левченко.

Тепер в активі української чемпіонки чотири нагороди чемпіонатів світу з легкої атлетики в приміщенні. Магучіх виграла два «золота» та по одній срібній та бронзовій нагороді. Вона обійшла пятиборку Наталія Добринську (три медалі).

Найтитулованіші українці на чемпіонатах світу з легкої атлетики в приміщенні:

  • Ярослава Магучіх – чотири медалі (дві золоті, одна срібна, одна бронзова),
  • Наталія Добринська – три (одна золота, дві срібні),
  • Олександр Багач – три (одна золота, одна срібна, одна бронзова),
  • Юрій Білоног – три (одна золота, дві бронзові).

До слова, футбольна збірна України отримала нову виїзну форму з культовим логотипом. Новий дизайн комплекту натхненний українською геральдикою. Зокрема, еволюцією національного герба від княжих часів до сьогодні.

Нагадаємо, раніше збірна України без медалей завершила Олімпійські ігри в Мілані. Така невдача спіткала вітчизняний спорт уперше за 16 років. Найкращим результатом українців на цьогорічних зимових Іграх стали шості місця.

Теги: чемпіонат світу легка атлетика Ярослава Магучіх

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Магучіх стала абсолютною рекордсменкою України
Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua