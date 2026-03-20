Магучіх стала абсолютною рекордсменкою України

Тріумф на Чемпіонаті світу з легкої атлетики в приміщенні став історичним

Стрибунка у висоту Ярослава Магучіх стала найтитулованішою українською спортсменкою на планетарних легкоатлетичних першостях у приміщенні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне Спорт».

Українка виграла змагання в стрибках у висоту. У польському Торуні вона підкорила позначку 2,01 м. Магучіх випередила відразу трьох конкуренток із результатом 1,99 м, зокрема й співвітчизницю Юлію Левченко.

Тепер в активі української чемпіонки чотири нагороди чемпіонатів світу з легкої атлетики в приміщенні. Магучіх виграла два «золота» та по одній срібній та бронзовій нагороді. Вона обійшла пятиборку Наталія Добринську (три медалі).

Найтитулованіші українці на чемпіонатах світу з легкої атлетики в приміщенні:

Ярослава Магучіх – чотири медалі (дві золоті, одна срібна, одна бронзова),

Наталія Добринська – три (одна золота, дві срібні),

Олександр Багач – три (одна золота, одна срібна, одна бронзова),

Юрій Білоног – три (одна золота, дві бронзові).

До слова, футбольна збірна України отримала нову виїзну форму з культовим логотипом. Новий дизайн комплекту натхненний українською геральдикою. Зокрема, еволюцією національного герба від княжих часів до сьогодні.

Нагадаємо, раніше збірна України без медалей завершила Олімпійські ігри в Мілані. Така невдача спіткала вітчизняний спорт уперше за 16 років. Найкращим результатом українців на цьогорічних зимових Іграх стали шості місця.