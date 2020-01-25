Українці Меркушина і Підручний – у п’ятірці змішаної естафети



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Дмитро Підручний та Анастасія Меркушина фінішували п'ятими ТВА

Наші біатлоністи були близькими до п’єдесталу

В Поклюці (Словенія) в рамках сьомого етапу Кубка світу з біатлону відбулася одиночна змішана естафета.

Україну на ній представляли тернополяни Анастасія Меркушина і Дмитро Підручний, котрі наприкінці минулого року стали другими в Різдвяній гонці. Не дивлячись на один промах (єдиний серед команд, які фінішували в шістці), наші біатлоністи фінішували п’ятими, програвши австрійцям Лізі-Терезі Гаузер та Сімонові Едеру, які стали третім, 16 секунд.

Перемогли французи Анаїс Бескон та Емільєн Жаклен. Другими сенсаційно стали естонці Реґіна Ойя та Рене Закна.

Завершиться сьомий етап Кубка світу недільними гонками з масовим стартом.