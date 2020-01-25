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    Українці Меркушина і Підручний – у п’ятірці змішаної естафети

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    Дмитро Підручний та Анастасія Меркушина фінішували п'ятими - Українці Меркушина і Підручний – у п’ятірці змішаної естафети
    Дмитро Підручний та Анастасія Меркушина фінішували п'ятими
    ТВА

    Наші біатлоністи були близькими до п’єдесталу

    В Поклюці (Словенія) в рамках сьомого етапу Кубка світу з біатлону відбулася одиночна змішана естафета.

    Україну на ній представляли тернополяни Анастасія Меркушина і Дмитро Підручний, котрі наприкінці минулого року стали другими в Різдвяній гонці. Не дивлячись на один промах (єдиний серед команд, які фінішували в шістці), наші біатлоністи фінішували п’ятими, програвши австрійцям Лізі-Терезі Гаузер та Сімонові Едеру, які стали третім, 16 секунд.

    Перемогли французи Анаїс Бескон та Емільєн Жаклен. Другими сенсаційно стали естонці Реґіна Ойя та Рене Закна.

    Завершиться сьомий етап Кубка світу недільними гонками з масовим стартом.

     Читайте також: Найкраща з українок Джима фінішувала в топ-15 індивідуальної гонки в Поклюці
    біатлон Дмитро Підручний Анастасія Меркушина Емільєн Жаклен Ліза-Тереза Гаузер Анаїс Бескон Сімон Едер Реґіна Ойя Рене Закна
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