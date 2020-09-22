Українці під керівництвом дворазового олімпійського чемпіона здобули 32 нагороди в Угорщині (фото)



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Кількість медалістів в українській команді вражає Світлина - Федерація каное України

Наші веслувальники вразили кількістю перемог і їх якістю

Українські веслувальники здобули 32 медалі (11 золотих, 10 срібних та 11 бронзових) юнацьких змаганнях «Olympic Hopes», які завершились в угорському Сеґеді.

Збірна України посіла друге місце в медальному заліку і третє – в Кубку націй (451 очко), поступившись збірним Угорщини (1165) та Чехії (641). Переможцю та призерам Кубку націй вручені спеціальні кубки.

Переможцями серед укаїнських веслувальників стали: Володимир Савчин/ Артем Четвертак, які у складі каное-двійки стали чемпіонами на дистанціях 500 та 1000 м серед 18-річних спортсменів, Тетяна Смиловенко (каное-одиночка, 500 м, U16), Тарас Кузик/ Юрій Шутяк (каное-двійка, 500 м U17), змішана каное-четвірка (U17) на дистанції 500 м у складі Тараса Кузика, Христини Осипчук, Юрія Шутяка та Ірини Федорів, а також змішана байдарка-четвірка у складі Іванни Дяченко, Олексія Мамченка, Вікторії Мунтян та Данила Платаша, Ксенія Романчук (каное-одиночка, 500 м, U16), байдарочники Данило Куценко (200 м, U16), Данило Платаш (200 м, U17), Іван Дяченко (200 м, U17), а також каное-двійка у складі Тетяни Смиловенко та Христини Осипчук, додавши вищу нагороду до срібла на дистанції 500 м.

На другу сходинку піднялися Артем Четвертак (каное-одиночка, 1000 м, U18), Ганна Павлова та Сніжана Сталінова (байдарка-двійка, 1000 м, U16), Ірина Федорів (каное-одиночка, 500 м, U15), Ксенія Романчук (каное-одиночка, 500 м, U16), Василина Калитюк (каное-одиночка, 500 м, U17), Тарас Кузик (каное-одиночка, 500 м, U17), Артем Четвертак (каное-одиночка, 500 м, U18), Іванна Дяченко (байдарка-одиночка, 500 м, U17), Тарас Кузик/ Михайло Назаренко/ Юрій Шутяк/ Тарас Семенюк (каное-четвірка, 500 м, U17), Тетяна Смиловенко/ Христина Осипчук (каное-двійка, 500 м, U16).

Бронзові медалі здобули: в каное-одиночці (U18), 500 і 1000 м – Володимир Савчин, в байдарці-одиночці (U17) 1000 м – Вікторія Мунтян, каное-двійка (U17) 1000 м – Тарас Кузик/ Юрій Шутяк, в байдарці-одиночці (U16) 500 м – Сніжана Сталінова, в байдарці-одиночці (U17) 500 м – Олексій Мамченко, в байдарці-четвірці (U17), 500 м – Аліса Коротаєва/ Софія Поцюрко/ Ганна Павлова/ Сніжана Сталінова, в байдарці-четвірці (U17) 500 м – Данило Жиров/ Валерій Стародубцев/ Микита Брюханський/ Данило Куценко, в каное-четвірці, мікст (U17) 500 м – Володимир Курінний/ Михайло Курінний/ Ксенія Романчук/ Катерина Безнюк, в каное-одиночці (U15) 200 м - Ірина Федорів і каное-одиночці (U17) 200 м – Василина Калитюк.

Додамо, що головним тренером нашої збірної з веслування на каное є дворазовий олімпійський чемпіон Юрій Чебан.

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