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    Українці під керівництвом дворазового олімпійського чемпіона здобули 32 нагороди в Угорщині (фото)

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    Кількість медалістів в українській команді вражає - Українці під керівництвом дворазового олімпійського чемпіона здобули 32 нагороди в Угорщині (фото)
    Кількість медалістів в українській команді вражає
    Світлина - Федерація каное України

    Наші веслувальники вразили кількістю перемог і їх якістю

    Українські веслувальники здобули 32 медалі (11 золотих, 10 срібних та 11 бронзових) юнацьких змаганнях «Olympic Hopes», які завершились в угорському Сеґеді.

    Збірна України посіла друге місце в медальному заліку і третє – в Кубку націй (451 очко), поступившись збірним Угорщини (1165) та Чехії (641). Переможцю та призерам Кубку націй вручені спеціальні кубки.

    Переможцями серед укаїнських веслувальників стали: Володимир Савчин/ Артем Четвертак, які у складі каное-двійки стали чемпіонами на дистанціях 500 та 1000 м серед 18-річних спортсменів, Тетяна Смиловенко (каное-одиночка, 500 м, U16), Тарас Кузик/ Юрій Шутяк (каное-двійка, 500 м U17), змішана каное-четвірка (U17) на дистанції 500 м у складі Тараса Кузика, Христини Осипчук, Юрія Шутяка та Ірини Федорів, а також змішана байдарка-четвірка у складі Іванни Дяченко, Олексія Мамченка, Вікторії Мунтян та Данила Платаша, Ксенія Романчук (каное-одиночка, 500 м, U16), байдарочники Данило Куценко (200 м, U16), Данило Платаш (200 м, U17), Іван Дяченко (200 м, U17), а також каное-двійка у складі Тетяни Смиловенко та Христини Осипчук, додавши вищу нагороду до срібла на дистанції 500 м.

    На другу сходинку піднялися Артем Четвертак (каное-одиночка, 1000 м, U18), Ганна Павлова та Сніжана Сталінова (байдарка-двійка, 1000 м, U16), Ірина Федорів (каное-одиночка, 500 м, U15), Ксенія Романчук (каное-одиночка, 500 м, U16), Василина Калитюк (каное-одиночка, 500 м, U17), Тарас Кузик (каное-одиночка, 500 м, U17), Артем Четвертак (каное-одиночка, 500 м, U18), Іванна Дяченко (байдарка-одиночка, 500 м, U17), Тарас Кузик/ Михайло Назаренко/ Юрій Шутяк/ Тарас Семенюк (каное-четвірка, 500 м, U17), Тетяна Смиловенко/ Христина Осипчук (каное-двійка, 500 м, U16).

    Бронзові медалі здобули: в каное-одиночці (U18), 500 і 1000 м – Володимир Савчин, в байдарці-одиночці  (U17) 1000 м – Вікторія Мунтян, каное-двійка (U17) 1000 м – Тарас Кузик/ Юрій Шутяк, в байдарці-одиночці (U16) 500 м – Сніжана Сталінова, в байдарці-одиночці (U17) 500 м – Олексій Мамченко, в байдарці-четвірці (U17), 500 м – Аліса Коротаєва/ Софія Поцюрко/ Ганна Павлова/ Сніжана Сталінова, в байдарці-четвірці (U17) 500 м – Данило Жиров/ Валерій Стародубцев/ Микита Брюханський/ Данило Куценко, в каное-четвірці, мікст (U17) 500 м – Володимир Курінний/ Михайло Курінний/ Ксенія Романчук/ Катерина Безнюк, в каное-одиночці (U15) 200 м - Ірина Федорів і каное-одиночці (U17) 200 м – Василина Калитюк.

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    Українці під керівництвом дворазового олімпійського чемпіона здобули 32 нагороди в Угорщині (фото)
    Українці під керівництвом дворазового олімпійського чемпіона здобули 32 нагороди в Угорщині (фото)
    Українці під керівництвом дворазового олімпійського чемпіона здобули 32 нагороди в Угорщині (фото)
    Українці під керівництвом дворазового олімпійського чемпіона здобули 32 нагороди в Угорщині (фото)
    Українці під керівництвом дворазового олімпійського чемпіона здобули 32 нагороди в Угорщині (фото)
    Українці під керівництвом дворазового олімпійського чемпіона здобули 32 нагороди в Угорщині (фото)
    Українці під керівництвом дворазового олімпійського чемпіона здобули 32 нагороди в Угорщині (фото)
    Українці під керівництвом дворазового олімпійського чемпіона здобули 32 нагороди в Угорщині (фото)
    Українці під керівництвом дворазового олімпійського чемпіона здобули 32 нагороди в Угорщині (фото)
    Українці під керівництвом дворазового олімпійського чемпіона здобули 32 нагороди в Угорщині (фото)

    Додамо, що головним тренером нашої збірної з веслування на каное є дворазовий олімпійський чемпіон Юрій Чебан.

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    веслування Збірна України Юрій Чебан веслування на байдарках і каное Тарас Кузик Володимир Савчин Василина Калитюк Артем Четвертак Ірина Федорів Катерина Безнюк Ксенія Романчук Михайло Курінний Володимир Курінний Тетяна Смиловенко Данило Куценко Микита Брюханський Валерій Стародубцев Данило Жиров Сніжана Сталінова Ганна Павлова Софія Поцюрко Аліса Коротаєва Юрій Шутяк Олексій Мамченко Вікторія Мунтян Христина Осипчук Іванна Дяченко Іван Дяченко Данило Платаш Михайло Назаренко Тарас Семенюк
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