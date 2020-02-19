Українці приклалися до встановлення унікального світового рекорду в парашутному спорті



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Рекордна композиція Фото із соцмереж

Загалом рекорд творили 130 спортсменів-парашутистів з 28 країн світу

Міжнародна авіаційна федерація (FAI) затвердила новий світовий рекорд з парашутної групової акробатики.

Встановлений він був 14 жовтня 2019 року. 130 спортсменів-парашутистів з 28 країн світу започаткували новий етап у подальшому розвитку парашутного спорту – відкрили сітку нових рекордів світу в класі «Великі формації з парашутної групової акробатики з повним розпуском».

Принциповою особливістю започаткованої сітки нових рекордів є обов’язкова умова, яка полягає в тому, що після вдалої побудови у вільному падінні базової формації 130-ма спортсменами-парашутистами ці ж особи у тому ж стрибку після повного розриву всіх контактів між учасниками першої (базової) формації мають побудувати наступну формацію таким чином, що б жодний із контактів між спортсменами-парашутистами у наступній формації не повторював контактів у попередній формації.

Серед відібраної славетної когорти знаних парашутистів, які встановили новий рекорд світу з парашутної групової акробатики «Дві формації-130 з повним розпуском», відзначилися і четверо українських спортсменів-парашутистів – харків’яни Ілля Балашов, Олександр Пелехов, Ярослав Штикер і киянка Марина Мчедлешвілі.

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