Українці виграли на Паралімпіаді ще два «золота»

Вдало в басейні виступають майстри плавання

У свої запливах найсильнішими стали Михайло Сербін на 100-метрівці в плаванні на спині та Денис Дубров, який виграв 200-метрівку комплексом.

Дубров на цій дистанції став переможцем Ріо-2016. Він був фаворитом, проте гідну конкуренцію йому склали два китайські спортсмени. В підсумку фотофініш показав перевагу українця в 0,1 секунди.

Сербін, в свою чергу, виграв у конкурента більше секунди. Причому не в будь-кого, а в партнера по збірній Віктора Смирнова.

В четвертий день змагань Паралімпіади українська команда здобула вже сім золотих нагород. Загалом у скарбничці нашої збірної вже 32 медалі і наразі вона посідає сьоме загальнокомандне місце (7 золотих, 16 срібних і 9 бронзових нагород).

Раніше збірна України з світовим рекордом виграла два «золота» Паралімпіади.

Тим часом «Динамо» і «Шахтар» отримали календар групового турніру Ліги чемпіонів. В першому турі кияни приймуть «Бенфіку», а «гірники» відправляться в гості до «Шерифа».