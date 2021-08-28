  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Українці виграли на Паралімпіаді ще два «золота»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Денис Дубров виграв змагання в комплексному плаванні - Українці виграли на Паралімпіаді ще два «золота»
    Денис Дубров виграв змагання в комплексному плаванні
    Фото з відкритих джерел

    Вдало в басейні виступають майстри плавання

    У свої запливах найсильнішими стали Михайло Сербін на 100-метрівці в плаванні на спині та Денис Дубров, який виграв 200-метрівку комплексом.

    Дубров на цій дистанції став переможцем Ріо-2016. Він був фаворитом, проте гідну конкуренцію йому склали два китайські спортсмени. В підсумку фотофініш показав перевагу українця в 0,1 секунди.

    Сербін, в свою чергу, виграв у конкурента більше секунди. Причому не в будь-кого, а в партнера по збірній Віктора Смирнова.

    В четвертий день змагань Паралімпіади українська команда здобула вже сім золотих нагород. Загалом у скарбничці нашої збірної вже 32 медалі і наразі вона посідає сьоме загальнокомандне місце (7 золотих, 16 срібних і 9 бронзових нагород).

    Раніше збірна України з світовим рекордом виграла два «золота» Паралімпіади.

    Тим часом «Динамо» і «Шахтар» отримали календар групового турніру Ліги чемпіонів. В першому турі кияни приймуть «Бенфіку», а «гірники» відправляться в гості до «Шерифа».

    Читайте також:

    Теги: Збірна України українці кияни
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Українці виграли на Паралімпіаді ще два «золота»