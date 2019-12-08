Українець Бурсак двічі відправляв суперника в нокдаун, але дивним чином програв (відео)



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Максим Бурсак не заслуговував поразк в бою з Давідом Лем'є Телеграф

Роздільним рішенням судді віддали перемогу канадцеві Лем’є

У канадському Монреалі відбувся поєдинок, в якому колишній претендент на титул WBC у другій середній вазі українець Макс Бурсак (35-6-2, 16 КО) зустрічався з колишнім чемпіоном IBF і місцевим улюбленцем Давідом Лем'є (41-4, 34 КО).

У першому і п'ятому раундах Бурсак відправляв суперника на канвас, але в шостому сам побував в нокдауні. До честі українського боксера, він не знітився і продовжив гнути свою лінію. Останні раунди пройшли в більш-менш рівній боротьбі і якби бій проходив на нейтральній території, Бурсак міг би всерйоз розраховувати на перемогу, сповіщає Sport.ua.

Але в Монреалі судді віддали перемогу Лем'є роздільним рішенням: один рефері дав 94:93 на користь українця, інші двоє – з таким же рахунком на користь канадця.