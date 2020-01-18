Українець Гераскевич побив на Кубку світу два особистих рекорди



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Попри ріст конкуренції, Владислав Гераскевич поступово додає Viesturs Lacis (IBSF)

Попри скромний результат, прогрес нашого скелетоні ста помітний

В австрійському Іґлсі завершився п’ятий етап Кубка світу зі скелетону.

Першу в цьому сезоні перемогу на ньому здобув латвієць Мартінс Дукурс, котрий до того раніше тричі зупинявся на другому місці. Друге й третє місця посіли олімпійські чемпіони – кореєць Юн Сун-Бін і росіянин Алєксандр Третьяков відповідно.

Українець Владислав Гераскевич треку в Іґлсі не любить. Торік він на ньому був 22-м, а зараз трохи поліпшив свою позицію, фінішувавши 17-м. При цьому Владислав знову, як і на попередніх етапах, значно покращив свої особисті рекорди: стартовий розгін – 5,11 секунди проти попереднього 5,24; фініш – 53,03 секунди проти 54,12.

Батько і тренер спортсмена Михайло Гераскевич відзначає, що ще торік з показаним сином часом можна було б розраховувати на місце в топ-6. Але, за останній рік відбувся потужний ріст результатів.

Наступний етап Кубка світу зі скелетону відбудеться в німецькому Кьонінґзеє 24 січня.