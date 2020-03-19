Українець Морозюк з острахом, але без паніки грає у футбол в Туреччині



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Українській легіонер «Різеспору» Микола Морозюк розповів, як грається у футбол у період світової пандемії

Свої враження, спостереження та переживання Микола Морозюк озвучив у коментарі програмі Футбол NEWS:

«Атмосфера в Туреччині напружена, але в цілому якоїсь істерики або паніки немає, все спокійно. Звичайно, люди ходять в масках. Стало відчутно менше людей на вулиці, на днях були в Анкарі, зараз - в Ізмірі. На вулицях набагато менше людей, навіть при перельотах, аеропортах.

Все, як завжди, незвичайні речі не відбуваються, особливого жорсткого карантину немає. Знаю, що закриваються підприємства і відміняються заходи, заклади, торгові центри закриті - це я знаю, чув.

Що стосується самого футболу. Було прийнято рішення продовжити чемпіонат, на що відреагували всі по-різному. Це нормально, але сама атмосфера в футболі спокійна, немає особливо паніки, але страх присутній, це людям властиво.

Всередині команди ми отримуємо звичайні вказівки від лікарів - дезінфекція рук, носити маски, нічого нового.

Що стосується ситуації з Обі Мікелем - людина відмовилася грати. Звичайно, іноді собі якомога більше завдати психологічної шкоди, ніж від самого вірусу, якщо дивитися новини.

Ми отримали варіант, поки неофіційний, що в тій паузі, яка повинна була бути на матчі збірних, вони хочуть навпаки прискорити і продовжити чемпіонат, щоб швидше його завершити».

Нагадаємо, що лише Туреччина та Білорусь чомусь не скасували свої футбольні першості вспуреч позиції УЄФА. Для чого це робиться в Туреччині хоч якось можна пояснити фінансовою стороною, але для чого нарпажати на небезпеку людей у Білорусі, де футбол глибоко збитковий й мало цікавий глядачам - наразі невідомо.

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