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    Українець Плотницький став героєм матчу у волейбольній Лізі чемпіонів

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    Герой матчу у Франції Олег Плотницький - Українець Плотницький став героєм матчу у волейбольній Лізі чемпіонів
    Герой матчу у Франції Олег Плотницький
    CEV.ua

    У протистоянні двох гравців нашої збірної сильнішим виявився італійський чемпіон

    Чемпіони Італії з волейболу «Перуджа» виграли свій другий матч у груповому турнірі Ліги чемпіонів-2019/2020.

    11 грудня у Франції команда бельгійського спеціаліста Вітала Гейнена перемогла на виїзді у трьох сетах французький «Тур» - 32:30, 25:19, 25:18.

    Найкращим і найрезультативнішим гравцем у складі переможців був український догравальник Олег Плотницький, який приніс команді 18 очок (15 – в атаці, три – з подачі), зокрема забив кілька ключових м’ячів у кінцівці.

    У складі господарів дев’ять очок набрав інший гравець збірної України Дмитро Терьоменко.

    Для «Перуджі» ця перемога вже друга у двох матчах. У першому вони перемогли 3:1 португальську «Бенфіку». Плотницький у тій зустрічі набрав десять очок.

    «Тур» навпаки обидва матчі програв. У першому турі команда Терьоменка програла 0:3 польській «Верві» з Варшави. Наразі поляки, поступившись 1:3 у Лісабоні, мають з «Бенфікою» по одній перемозі.

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    волейбол Дмитро Терьоменко Олег Плотницький ВК «Перуджа» Вітал Гейнен
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