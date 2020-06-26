Українець увійшов у топ-20 тренерів світу за тривалістю роботи в одному клубі



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Загалом у Чернігові Олександр Рябоконь працює 14 років Фото із соцмереж

Олександр Рябоконь відзначається унікальною для нашого часу посидючістю

CIES Football Observatory провела дослідження щодо тривалості роботи чинних тренерів в одному клубі.

Наставник чернігівської «Десни» Олександр Рябоконь опинився на 19-му місці в рейтингу тренерів 1 646 клубів зі 110-ти ліг у 79-ти країнах світу.

56-річний українець очолює чернігівський клуб з 2012 року, протягом 2 998 днів.

Зауважимо, що лідером рейтингу є 55-річний французький тренер Бруно Луці, котрий очолює клуб другого дивізіону Франції «Шамблі» з 1989 року.

Наразі Олександр Рябоконь у рейтингу 19-й

Зауважимо, що вперше на тренерський місток «Десни» Рябоконь прийшов ще у 2008 році. Команда була лідером першої ліги в сезоні-2007/2008, але в новій першості перебувала серед аутсайдерів. До зимової перерви Рябоконь вивів команду на сьоме місце, але покинув посаду головного тренера, так як стояло питання про зняття команди зі змагань. Влітку повернувся в Чернігів. Під його керівництвом «Десна» посіла восьме місце в чемпіонаті-2009/2010, але після завершення сезону була позбавлена професійного статусу. Рябоконь з частиною гравців перейшов у «Львів».

У 2012-му Рябоконь прийняв «Десну» в статусі команди другої ліги. У сезоні-2012/2013 команда під його керівництвом повернулася в першу лігу, а навесні 2018-го здобула право виступати в Прем’єр-лізі. Цьогоріч чернігівці боряться з київським «Динамо» і луганською «Зорею» за друге місце.