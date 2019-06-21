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    Одесит стане прапороносцем збірної України на відкритті Європейських ігор

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    Одесит стане прапороносцем збірної України на відкритті Європейських ігор

    Дев'ять одеських спортсменів у складі збірної України виступлять на II Європейських іграх у Білорусі

    З 21 по 30 червня 2019 року в Мінську (Республіка Білорусь) пройдуть II Європейські ігри.

    У складі збірної команди України Одесу та Одеську область представлять 9 спортсменів, які вже отримали путівки на II Європейські ігри.

    Найдосвідченіший спортсмен збірної України - олімпійський чемпіон зі стендової стрільби, одесит Микола Мільчев - отримав право нести український прапор на урочистій церемонії відкриття II Європейських ігор 2019 року.

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    Микола Мільчев
    Микола Мільчев

    Путівки на змагання в Білорусь завоювали: Микола Крисов (греко-римська боротьба), Василь Михайлов (боротьба вільна), Микола Мільчев (стрільба стендова), Ірина Маловічко (стрільба стендова), Ганна Ільїна (стрільба кульова), Анжеліка Терлюга (карате), Аніта Серьогіна (карате), Олександр Гордієнко (дзюдо), Анастасія Тодорова (веслування на байдарках і каное).

    Також Одеську область у Мінську представить гравець баскетбольного клубу «Одеса» Євгеній Балабан.

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