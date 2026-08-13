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Мессі зіграв перший матч після смерті батька

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Мессі зіграв перший матч після смерті батька
Ліонель Мессі вийшов на заміну після перерви і не відзначився результативними діями
фото: Getty Images

«Інтер Маямі» Мессі програв мексиканському «Леону» з рахунком 2:3

Американський футбольний клуб «Інтер Маямі», у складі якого грає аргентинець Ліонель Мессі, поступився мексиканському «Леону» з рахунком 2:3 у матчі Кубка ліг. Про це повідомляє «Главком».

Ліонель Мессі вийшов на заміну після перерви і не відзначився результативними діями. Це був перший матч аргентинського форварда після смерті його батька Хохе Мессі.

Як повідомлялося, Хорхе Мессі помер у віці 68 років у клініці в Росаріо після тривалої хвороби.

Мессі, який розпочав Чемпіонат світу з хет-трику у ворота Алжиру, після матчу не зміг стримати сліз. В інтерв'ю він заявив, що його реакція не пов'язана зі спортом, а викликана важкими днями, які йому довелося пережити.

Тоді у ЗМІ почала з'являтись інформація, що батько Мессі серйозно хворий.

Хорхе Мессі був постійним агентом Ліонеля протягом усієї його кар'єри.

Після смерті батька Мессі вирішив призупинити виступи на невизначений термін. Футболіст пропустив матч у рамках Кубка ліг проти мексиканського «Монтеррея» (1:2), який пройшов у ніч на 9 серпня.

Нагадаємо, київське «Динамо» здолало азербайджанський «Карабах» (1:0) у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій 2026/27.

Активніше розпочали «скакуни». Підопічні Гурбана Гурбанова створили низку моментів біля воріт Суркіса-молодшого. Кащук влучив у голкіпера «біло-синіх» із гострого кута та не поцілив у дальній після розрізного пасу, а ось Муаддіб схибив із дистанції.

«Динамо» натомість відповіло відразу голом. Забитий м'яч став наслідком збігу обставин.

Михавко перехопив м'яч, а Бражко з відскоку закинув уперед на лінію штрафного. Там Барконьї намагався головою відкинути воротарю, але з-за спини вискочив Пономаренко та проштовхнув м'яч за лінію.

Голів більше глядачі не побачили, а доля протистояння вирішиться за тиждень у Баку.

Теги: ФК Інтер Маямі Ліонель Мессі НОВИНИ ФУТБОЛУ

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