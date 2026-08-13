У Еквадорі зображення Голанда було використане для маркування упаковок з наркотиками

Голанд є популярним і серед розповсюджувачів наркотиків у Еквадорі

Співробітниками поліції у Еквадорі було вилучено 369 кг кокаїну

Зображення нападника англійського «Манчестер Сіті» та збірної Норвегії з футболу Ерлінга Голанда злочинці використовували на упаковках з наркотиками, які конфіскувала поліція Еквадору. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Загалом співробітниками поліції було вилучено 369 кг кокаїну.

Зазначається, що наркоторговці маркують партії заборонених речовин іменами відомих спортсменів та інших знаменитостей, щоб позначити належність вантажу до конкретної злочинної мережі.

Нагадаємо, київське «Динамо» здолало азербайджанський «Карабах» (1:0) у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій 2026/27.

Активніше розпочали «скакуни». Підопічні Гурбана Гурбанова створили низку моментів біля воріт Суркіса-молодшого. Кащук влучив у голкіпера «біло-синіх» із гострого кута та не поцілив у дальній після розрізного пасу, а ось Муаддіб схибив із дистанції.

«Динамо» натомість відповіло відразу голом. Забитий м'яч став наслідком збігу обставин.

Михавко перехопив м'яч, а Бражко з відскоку закинув уперед на лінію штрафного. Там Барконьї намагався головою відкинути воротарю, але з-за спини вискочив Пономаренко та проштовхнув м'яч за лінію.

Голів більше глядачі не побачили, а доля протистояння вирішиться за тиждень у Баку.