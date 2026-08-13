Головна Спорт Новини
search button user button menu button

У Еквадорі зображення Голанда було використане для маркування упаковок з наркотиками

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
У Еквадорі зображення Голанда було використане для маркування упаковок з наркотиками
Голанд є популярним і серед розповсюджувачів наркотиків у Еквадорі
фото: Getty Images

Співробітниками поліції у Еквадорі було вилучено 369 кг кокаїну

Зображення нападника англійського «Манчестер Сіті» та збірної Норвегії з футболу Ерлінга Голанда злочинці використовували на упаковках з наркотиками, які конфіскувала поліція Еквадору. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Загалом співробітниками поліції було вилучено 369 кг кокаїну.

Зазначається, що наркоторговці маркують партії заборонених речовин іменами відомих спортсменів та інших знаменитостей, щоб позначити належність вантажу до конкретної злочинної мережі.

Нагадаємо, київське «Динамо» здолало азербайджанський «Карабах» (1:0) у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій 2026/27.

Активніше розпочали «скакуни». Підопічні Гурбана Гурбанова створили низку моментів біля воріт Суркіса-молодшого. Кащук влучив у голкіпера «біло-синіх» із гострого кута та не поцілив у дальній після розрізного пасу, а ось Муаддіб схибив із дистанції.

«Динамо» натомість відповіло відразу голом. Забитий м'яч став наслідком збігу обставин.

Михавко перехопив м'яч, а Бражко з відскоку закинув уперед на лінію штрафного. Там Барконьї намагався головою відкинути воротарю, але з-за спини вискочив Пономаренко та проштовхнув м'яч за лінію.

Голів більше глядачі не побачили, а доля протистояння вирішиться за тиждень у Баку.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ наркотики Ерлінг Голанд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Андрій Борячук виступатиме в Першій лізі
Ексфорвард збірної України виступатиме в Першій лізі
22 липня, 20:35
Грізманн вдало розпочав кар'єру в США
Грізманн відзначився дебютним голом за «Орландо»
23 липня, 13:25
Чемпіонат світу 2026 року за версією порталу The Athletic посідає 10 місце у переліку найкращих мундіалів
The Athletic опублікував рейтинг найкращих чемпіонатів світу з футболу в історії
24 липня, 10:44
В'ячеслав Суркіс уперше зіграв у європейському турнірі
Суркіс-молодший дебютував за «Динамо» в єврокубках
30 липня, 21:47
Базова зарплата Інфантіно на посаді комісара FIFA Forward Enterprise склала б $30 млн на рік без урахування бонусів
Скандал щодо продажу прав на Чемпіонат світу: президент ФІФА хотів отримувати $30 млн в рік
2 серпня, 15:39
Молода спортсменка потрапила у шторм і не змогла дістатися суходолу
20-річна марокканська футболістка загинула, намагаючись переплисти до іспанської Сеути
3 серпня, 18:11
Анатолій Трубін народився 1 серпня 2001 року в Донецьку
Трубін яскраво відзначив своє 25-річчя (фото)
4 серпня, 08:18
У колекції Роналду є авто елітних марок, як-от Ferrari чи Bugatti
Роналду показав вражаючу колекцію спорткарів
5 серпня, 14:33
Генеральний секретар ФІФА Графстрем і члени правління висловили підтримку Інфантіно
Після екстреної наради правління ФІФА стала відома доля Інфантіно
6 серпня, 10:36

Новини

У Еквадорі зображення Голанда було використане для маркування упаковок з наркотиками
У Еквадорі зображення Голанда було використане для маркування упаковок з наркотиками
Охоронці московського футбольного клубу поставили на коліна і побили російського пропагандиста
Охоронці московського футбольного клубу поставили на коліна і побили російського пропагандиста
Мессі зіграв перший матч після смерті батька
Мессі зіграв перший матч після смерті батька
«Карабах» – «Динамо»: де дивитися вирішальну гру третього раунду кваліфікації Ліги конференцій
«Карабах» – «Динамо»: де дивитися вирішальну гру третього раунду кваліфікації Ліги конференцій
Легіонер «Динамо» пропустить гру з «Карабахом» через струс мозку
Легіонер «Динамо» пропустить гру з «Карабахом» через струс мозку
Пропагандист Губернієв влаштував істерику через заяву норвезького тренера про відсторонення Росії
Пропагандист Губернієв влаштував істерику через заяву норвезького тренера про відсторонення Росії

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
361K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 серпня: ситуація на фронті
191K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 серпня 2026
101K
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками
90K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
71K
Чому Путін вдерся до України? Лукашенко вигадав нову причину

Новини

Міжнародний день шульги: яскраві листівки, привітання, цікаві факти та історія свята
Сьогодні, 06:30
В Україні без опадів: погода на 13 серпня 2026
Сьогодні, 05:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 14:38
В Україні спекотно: погода на 12 серпня 2026
Вчора, 06:00
День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
9 серпня, 07:00
День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8 серпня, 08:45

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua