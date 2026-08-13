Охоронці московського футбольного клубу поставили на коліна і побили російського пропагандиста

Матч третього туру Російської прем'єр-ліги між «Локомотивом» та «Акроном» завершився скандалом

Охорона московського футбольного клубу «Локомотив» поставила на коліна та побила російського пропагандиста Івана Карпова. Як інформує «Главком», про це Карпов написав у своєму Telegram-каналі.

Після матчу третього туру Російської прем'єр-ліги (РПЛ) між «Локомотивом» та «Акроном» охоронці у грубій формі попросили Карпова, який працює на пропагандистському «Матч ТБ», залишити територію арени, незважаючи на те, що за регламентом він мав право там перебувати ще протягом півгодини. Почувши відмову, вони відтягли пропагандиста до місця, де не працюють камери відеоспостереження, поставили на коліна та побили, вимагаючи видалити відео, які він зробив.

У результаті Карпов отримав численні садна та гематоми. За даними пропагандиста, інцидентом зацікавилася російська поліція.

«Локомотив» зіграв з «Акроном» внічию з рахунком 0:0.

Нагадаємо, київське «Динамо» здолало азербайджанський «Карабах» (1:0) у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій 2026/27.

Активніше розпочали «скакуни». Підопічні Гурбана Гурбанова створили низку моментів біля воріт Суркіса-молодшого. Кащук влучив у голкіпера «біло-синіх» із гострого кута та не поцілив у дальній після розрізного пасу, а ось Муаддіб схибив із дистанції.

«Динамо» натомість відповіло відразу голом. Забитий м'яч став наслідком збігу обставин.

Михавко перехопив м'яч, а Бражко з відскоку закинув уперед на лінію штрафного. Там Барконьї намагався головою відкинути воротарю, але з-за спини вискочив Пономаренко та проштовхнув м'яч за лінію.

Голів більше глядачі не побачили, а доля протистояння вирішиться за тиждень у Баку.