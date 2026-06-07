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Геращенко виграла «срібло» на етапі Континентального туру

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Геращенко виграла «срібло» на етапі Континентального туру
Ірина Геращенко знову здобула нагороду
фото: Wikipedia

Вітчизняна легкоатлетка продовжила серію вдалих виступів у сезоні-2026

Українка Ірина Геращенко фінішувала другою в стрибках у висоту на етапі Континентального туру в столиці Польщі. Про це повідомляє «Главком».

Бронзова призерка Олімпіади-2024 завершила змагання з результатом 1,92 м. Переможницею етапу стала господарка змагань Марія Жодзік. Вона стрибнула у Варшаві на 1,94 м. Третьою стала шведська легкоатлетка Луїзе Екман.

Геращенко відновила виступи в нинішньому сезоні після паузи. Торік вона не виступала через народження дитини. Наприкінці травня українка виграла етап Континентального туру в польському Білостоку.

Найвищий результат у сезоні-2026 Геращенко показала в китайському Сямені. На дебютному етапі Діамантової ліги вона стрибнула на 1,97 м. Ця висота дозволила їй виграти срібну медаль.

До слова, раніше Ярослава Магучіх перемогла на етапі Діамантової ліги у Рабаті. Українка підкорила висоту 1,97 м. Її співвітчизниця Юлія Левченко фінішувала четвертою.

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Теги: стрибки у висоту Ірина Геращенко (легкоатлетка)

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