«Карабах» – «Динамо»: де дивитися вирішальну гру третього раунду кваліфікації Ліги конференцій

«Динамо» продовжує боротьбу за єврокубкову осінь

Сьогодні, 13 серпня 2026 року, азербайджанський «Карабах» зустрінеться з київським «Динамо» в рамках третього раунду кваліфікації Ліги конференцій. Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан команд

«Карабах» досі не розпочав сезон на внутрішній арені. Натомість в єврокубках свій шлях команда Гурбана Гурбанова розпочала в кваліфікації Ліги Європи. Там вдалося пройти ісландський «Вестрі». Домашню перемогу над скромним колективом (3:0) гранд здобув зусиллями нападників Саво, Зубіра та Сефаса. Тим часом виїзну перемогу (3:0) забезпечили вінгер Муаддіб, півзахисник Бікальйо та той же Саво. А от другий раунд «скакунам» здолати не вдалося. Обидва поєдинки проти софійського ЦСКА завершилися внічию (0:0, 0:0). Серія одинадцятиметрових виграли болгарські «армійці» (5:4).

«Біло-сині» же після першого матчу мали непростий виїзд у Рівне. Там команда Костюка оформила непросту перемогу над місцевим «Вересом» (2:1). Забитими м'ячами відзначилися оборонець Тимчик і форвард Пономаренко, який реалізував пенальті. Раніше «Динамо» пішло слідами «Карабаху» в Лізі Європи. Столичний гранд вибив «Універсітатю» з румунського Клужа-Напоки після двох нічиїх (0:0, 0:0) у серії пенальті (4:2). Натомість в другому раунді кваліфікації «біло-сині» не впоралися з ПАОКом із грецьких Салонік (2:3, 0:2). У першому поєдинку голами відзначилися хавбеки Бражко та Лонвейк.

Де дивитися матч «Карабах» – «Динамо»

У прямому ефірі протистояння «Карабах» – «Динамо» транслюватимуть медіасервіс «Київстар ТБ» і телеканал «2+2». Онлайн-відеотрансляція гри має розпочатися о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, київське «Динамо» здолало азербайджанський «Карабах» (1:0) у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій 2026/27.

Активніше розпочали «скакуни». Підопічні Гурбана Гурбанова створили низку моментів біля воріт Суркіса-молодшого. Кащук влучив у голкіпера «біло-синіх» із гострого кута та не поцілив у дальній після розрізного пасу, а ось Муаддіб схибив із дистанції.

«Динамо» натомість відповіло відразу голом. Забитий м'яч став наслідком збігу обставин.

Михавко перехопив м'яч, а Бражко з відскоку закинув уперед на лінію штрафного. Там Барконьї намагався головою відкинути воротарю, але з-за спини вискочив Пономаренко та проштовхнув м'яч за лінію.

Голів більше глядачі не побачили, а доля протистояння вирішиться за тиждень у Баку.