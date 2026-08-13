Пропагандист Губернієв влаштував істерику через заяву норвезького тренера про відсторонення Росії

Губернієв потрапив до списку російських пропагандистів, проти яких запроваджено санкції ЄС

Губернієв відповів головному тренеру збірної Норвегії з лижних перегонів Носуму з використанням нецензурної лайки

Підсанкційний пропагандист Дмитро Губернієв істерично відреагував на заяву головного тренера збірної Норвегії з лижних перегонів Ейріка Мюра Носума. Про це інформує «Главком».

Раніше російський олімпійський чемпіон та прихильник війни проти України Олександр Большунов стверджував, що норвежці виступають проти допуску російських лижників на міжнародні старти, оскільки вбачають у них головних конкурентів. У відповідь Носсум заявив, що у нинішній ситуації важко брати участь у створенні розважвльних заходів разом із росіянами.

«А що ж ти тоді брав участь у розвагах разом з Коростельовим та Непряєвою??? І будеш ще брати участь, *******…», – написав Губернієв у телеграм-каналі з використанням нецензурного слова.

Російські лижники Савелій Коростельов та Дар'я Непряєва взяли участь у Олімпіаді-2026 у нейтральному статусі: вони не здобули жодної нагороди.

Як повідомлялося, Губернієв потрапив до списку російських пропагандистів, проти яких запроваджено санкції ЄС.

Нагадаємо, Сили оборони ліквідували російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

Наразі російські пропагандистські ресурси не повідомляють про дату та деталі ліквідації окупанта.

«Він був по вуха у боргах. Через це підписав контракт. Розплатився, отримавши виплату. Але потім довелося піти повоювати. І загинути. У віці 46 років. Така ось хтонь. Поки хтось десь на розв'язку Ліги Чемпіонів чекає і Чемпіонату світу з футболу, футбольний тренер з російської глибинки пішов і вбився», – прокоментував смерть російський опозиційний журналіст Дмитро Низовцев.