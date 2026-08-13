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Легіонер «Динамо» пропустить гру з «Карабахом» через струс мозку

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Легіонер «Динамо» пропустить гру з «Карабахом» через струс мозку
Кендзьора зможе повернутися до тренувального процесу не раніше, ніж за тиждень

«Динамо» зазнало нової кадрової втрати

Польський легіонер «Динамо» Томаш Кендзьора не полетів в Баку на гру-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги конференцій проти «Карабаха». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ТаТоТаке.

Причина відсутності Кендзьори – струс мозку середньої складності, отриманий поляком на останньому перед вильотом тренуванні «Динамо».

За прогнозами медиків, 32-річний поляк зможе повернутися до тренувального процесу не раніше, ніж за тиждень.

Як повідомлялося, троє гравців «Динамо» не зможуть взяти участь у грі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги конференцій проти «Карабаха».

Руслан Нещерет продовжує лікувати часткове ушкодження зв'язки коліна (відновлення займе до двох тижнів). Олександра Піхальонка турбує привідний м'яз – травма, з якою гравець стикався ще у «Дніпрі-1» (має повернутися в загальну группу до кінця місяця). Назару Волошину діагностували ушкодження задньої поверхні стегна після матчу проти Вереса (лікування та реабілітація потребують двох-трьох тижнів)

Нагадаємо, київське «Динамо» здолало азербайджанський «Карабах» (1:0) у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій 2026/27.

Активніше розпочали «скакуни». Підопічні Гурбана Гурбанова створили низку моментів біля воріт Суркіса-молодшого. Кащук влучив у голкіпера «біло-синіх» із гострого кута та не поцілив у дальній після розрізного пасу, а ось Муаддіб схибив із дистанції.

«Динамо» натомість відповіло відразу голом. Забитий м'яч став наслідком збігу обставин.

Михавко перехопив м'яч, а Бражко з відскоку закинув уперед на лінію штрафного. Там Барконьї намагався головою відкинути воротарю, але з-за спини вискочив Пономаренко та проштовхнув м'яч за лінію.

Голів більше глядачі не побачили, а доля протистояння вирішиться за тиждень у Баку.

Теги: Томас Кендзьора НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга конференцій

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