Україна продовжує тріумф: сім нових медалей на Паралімпійських іграх
Збірна України знову показала високі результати на Паралімпіаді
Сьомий день Паралімпійських ігор у Парижі приніс українським спортсменам нові значні досягнення. Наша збірна здобула сім медалей: 4 золоті та 3 срібні. Про це інформує Міністерство молоді та спорту.
Плавання
- Ярослав Денисенко – золото на дистанції 100 м вільним стилем (клас S12)
- Андрій Трусов – золото на дистанції 50 м вільним стилем (клас S7)
- Марина Піддубна, Олексій Вірченко, Ярослав Денисенко, Анна Стеценко – золото в естафеті 4х100 м вільним стилем (мікст)
- Максим Веракса – срібло на дистанції 100 м вільним стилем (клас S12)
- Анна Стеценко – срібло на дистанції 100 м вільним стилем (клас S12)
Легка атлетика
- Анастасія Москаленко – золото у штовханні ядра (клас F32)
- Марія Шпатківська – срібло у штовханні ядра (клас F46)
Збірна України наразі займає сьоме місце в медальному заліку з 52 медалями: 13 золотих, 18 срібних та 21 бронзова.
Змагання тривають до 8 вересня.
Нагадаємо, Україна здобула десяте золото на Паралімпіаді-2024.
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