Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Україна продовжує тріумф: сім нових медалей на Паралімпійських іграх

Юлія Хоменко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Україна продовжує тріумф: сім нових медалей на Паралімпійських іграх
Золоті медалі завоювали бігун Ярослав Денисенко, плавець Андрій Трусов та штовхачка Анастасія Москаленко
Фото з відкритих джерел

Збірна України знову показала високі результати на Паралімпіаді
 

Сьомий день Паралімпійських ігор у Парижі приніс українським спортсменам нові значні досягнення. Наша збірна здобула сім медалей: 4 золоті та 3 срібні. Про це інформує Міністерство молоді та спорту.

Україна продовжує тріумф: сім нових медалей на Паралімпійських іграх фото 1

Плавання

  •  Ярослав Денисенко – золото на дистанції 100 м вільним стилем (клас S12)
  •  Андрій Трусов – золото на дистанції 50 м вільним стилем (клас S7)
  •  Марина Піддубна, Олексій Вірченко, Ярослав Денисенко, Анна Стеценко – золото в естафеті 4х100 м вільним стилем (мікст)
  • Максим Веракса – срібло на дистанції 100 м вільним стилем (клас S12)
  • Анна Стеценко – срібло на дистанції 100 м вільним стилем (клас S12)
Україна продовжує тріумф: сім нових медалей на Паралімпійських іграх фото 2

Легка атлетика

  • Анастасія Москаленко – золото у штовханні ядра (клас F32)
  • Марія Шпатківська – срібло у штовханні ядра (клас F46)
Україна продовжує тріумф: сім нових медалей на Паралімпійських іграх фото 3

Збірна України наразі займає сьоме місце в медальному заліку з 52 медалями: 13 золотих, 18 срібних та 21 бронзова.

Україна продовжує тріумф: сім нових медалей на Паралімпійських іграх фото 4

Змагання тривають до 8 вересня.

Нагадаємо, Україна здобула десяте золото на Паралімпіаді-2024.
 
 
 
 

Теги: паралімпійські ігри

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Паралімпіада пройде з 28 серпня до 8 вересня
Вперше в історії Україна буде представлена на Паралімпіаді у 17 видах спорту
16 серпня, 17:08
Україна буде представлена складом зі 140 атлетів, що виступатимуть у 17 видах спорту
Церемонія відкриття Паралімпійських ігор у Парижі. Пряма трансляція
28 серпня, 20:35
Відкриття паралімпійських змагань вперше пройшло поза межами стадіону
Атака БпЛА на Київ та відкриття Паралімпійських ігор: головне за ніч
29 серпня, 06:56
Український плавець Антон Коль завоював перше срібло на Паралімпійських іграх-2024
Зеленський прокоментував перші перемоги українських паралімпійців у Парижі
30 серпня, 09:54
Комаров: ми маємо чітку ціль, як і завжди – боротися за перемогу з усіма
Паралімпіада. Українець Комаров відмовився фотографуватися поруч з росіянином
30 серпня, 12:41
Українські плавці Михайло Сербін (посередині) та Данило Чуфаров (справа), які здобули золото та бронзу відповідно
Українці здобули вісім медалей у четвертий день Паралімпіади-2024
2 вересня, 00:54
Для Кобзар це перше особисте «золото» на Паралімпійських іграх
Наталія Кобзар здобула дев’яте «золото» на Паралімпійських іграх
3 вересня, 23:34
Україна виграла «золото» Паралімпіади в естафеті з плавання
Збірна України виграла «золото» в естафеті з плавання на Паралімпіаді
Вчора, 23:20
Медаль Москаленко стала 52-ю для України на цій Паралімпіаді
Анастасія Москаленко встановила світовий рекорд на Паралімпійських іграх у Парижі
Вчора, 23:48

Новини

Україна продовжує тріумф: сім нових медалей на Паралімпійських іграх
Україна продовжує тріумф: сім нових медалей на Паралімпійських іграх
Анастасія Москаленко встановила світовий рекорд на Паралімпійських іграх у Парижі
Анастасія Москаленко встановила світовий рекорд на Паралімпійських іграх у Парижі
Збірна України виграла «золото» в естафеті з плавання на Паралімпіаді
Збірна України виграла «золото» в естафеті з плавання на Паралімпіаді
Плавець Андрій Трусов зі світовим рекордом завоював «золото» Паралімпіади-2024
Плавець Андрій Трусов зі світовим рекордом завоював «золото» Паралімпіади-2024
Українець Лунін претендує на звання найкращого воротаря року
Українець Лунін претендує на звання найкращого воротаря року
Україна здобула десяте золото на Паралімпіаді-2024
Україна здобула десяте золото на Паралімпіаді-2024

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
118K
Китай відреагував на удар Росії по Полтаві
51K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 вересня: ситуація на фронті
38K
Атака на Львів: понівечено храм святого Юрія Переможця (фото)
30K
Де зараз перебувають таємні сини Путіна? Нові подробиці їхнього життя
28K
Удар РФ по Львову: багато постраждалих, серед загиблих є діти (оновлено)
23K
Білоруські війська на кордоні: що насправді ховається за гучними заявами?

Новини

Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 вересня, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51
Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч
1 вересня, 06:46
Четверта за добу тривога в Києві та низці областей тривала 45 хвилин
31 серпня, 08:33
Оновленою ділянкою метро пройшов пробний потяг, РФ окупувала Карлівку: головне за ніч
31 серпня, 06:58

Прес-релізи

Святослав Болінський: Український бізнес може значно швидше отримати відшкодування збитків завданих військовою агресією РФ
Святослав Болінський: Український бізнес може значно швидше отримати відшкодування збитків завданих військовою агресією РФ
3 вересня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua