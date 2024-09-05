Україна продовжує тріумф: сім нових медалей на Паралімпійських іграх

Збірна України знову показала високі результати на Паралімпіаді



Сьомий день Паралімпійських ігор у Парижі приніс українським спортсменам нові значні досягнення. Наша збірна здобула сім медалей: 4 золоті та 3 срібні. Про це інформує Міністерство молоді та спорту.

Плавання

Ярослав Денисенко – золото на дистанції 100 м вільним стилем (клас S12)

Андрій Трусов – золото на дистанції 50 м вільним стилем (клас S7)

Марина Піддубна, Олексій Вірченко, Ярослав Денисенко, Анна Стеценко – золото в естафеті 4х100 м вільним стилем (мікст)

Максим Веракса – срібло на дистанції 100 м вільним стилем (клас S12)

Анна Стеценко – срібло на дистанції 100 м вільним стилем (клас S12)

Легка атлетика

Анастасія Москаленко – золото у штовханні ядра (клас F32)

Марія Шпатківська – срібло у штовханні ядра (клас F46)

Збірна України наразі займає сьоме місце в медальному заліку з 52 медалями: 13 золотих, 18 срібних та 21 бронзова.

Змагання тривають до 8 вересня.

Нагадаємо, Україна здобула десяте золото на Паралімпіаді-2024.







