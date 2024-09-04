Анастасія Москаленко встановила світовий рекорд на Паралімпійських іграх у Парижі

Анастасія Москаленко виграла «золото» Паралімпіаді у штовханні ядра

Українська паралімпійка Настасія Москаленко тріумфально здобула золоту медаль на Паралімпійських іграх 2024 року в Парижі, встановивши новий світовий рекорд у штовханні ядра в класі F32. Про це інформує Міністерство молоді та спорту.

«Українка завоювала золоту медаль Ігор-2024 у штовханні ядра, встановивши новий світовий рекорд в класі F32 - 8 метрів. Медаль Москаленко стала 52-ю для України на цій Паралімпіаді»,– йдеться в повідомленні.

Це вже друга золота медаль Москаленко на Паралімпійських іграх, адже в Токіо-2020 вона також стала чемпіонкою у цій дисципліні. Її перемога в Парижі стала 52-ю медаллю для збірної України на цих Іграх.

Нагадаємо, Збірна України виграла «золото» в естафеті з плавання на Паралімпіаді.