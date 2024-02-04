Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Україна здобула ще одну олімпійську ліцензію в синхронних стрибках у воду

Христина Жиренко
glavcom.ua
Україна здобула ще одну олімпійську ліцензію в синхронних стрибках у воду
Колодій та Коновалов завоювали олімпійську ліцензію у синхронних стрибках з 3-метрового трампліна

За сумою шести стрибків український дует отримав 363.12 бала та посів шосту позицію фіналу Чемпіонату світу

Україна сьогодні, 4 лютого, виборола свою другу ліцензію на олімпійські ігри в синхронних стрибках у воду. За підсумками Чемпіонату світу з водних видів спорту путівку до Парижа здобула пара Олега Колодія й Данила Коновалова.

Данило та Олег завоювали олімпійську ліцензію у синхронних стрибках з 3-метрового трампліна.

За сумою шести стрибків український дует отримав 363.12 бала та посів шосту позицію фіналу Чемпіонату світу, що дозволило їм стати четвертою найкращою командою, яка була без перепустки на головні змагання 4-річчя.

Нагадаємо, що на минулій світовій першості наша збірна завоювала ліцензії в особистих та синхронних змаганнях на вишці 10 м серед чоловіків.

Також, Олег та Данило поборються за ліцензії у особистій першості на трампліні 3 метри.

Нагадаємо, що сьогодні, 4 лютого, збірна України з артистичного плавання виграла «срібло» чемпіонату світу.

 

Теги: Збірна України олімпійські ігри

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Забобони високосних років
Забобони високосних років
7 сiчня, 12:12
По завершенню кар'єри Шершун став футбольним експертом
Помер ексгравець збірної України Богдан Шершун
8 сiчня, 15:30
Збірна України у жіночій естафеті вперше за тривалий час посіла п'яте місце
Жіноча збірна України у п'ятірці на етапі Кубку світу з біатлону
10 сiчня, 16:52
Учасниками четвертої естафети у нинішньому сезоні Кубка світу з біатлону стали 23 команди
Чоловіча збірна України з біатлону здивувала результатом на Кубку світу
11 сiчня, 17:06
Михайло Мудрик підписав лист-звернення до Макрона
Мудрик та інші українські футболісти закликали Макрона не допустити на Олімпіаду прихильників війни з РФ
7 сiчня, 10:56
Правоохоронці хочуть компенсацію за втрачену відпустку та додаткову роботу під час літньої Олімпіади
Французькі поліцейські вийшли на протести через Олімпійські ігри
18 сiчня, 15:44
Голі діти і дядьки у пуховиках. Фото з Сум спровокувало скандал у мережі
Голі діти і дядьки у пуховиках. Фото з Сум спровокувало скандал у мережі
22 сiчня, 11:10
Біатлоністка Поліна Пуцко разом із своєю командою після здобуття медалі
Україна завоювала дві нагороди у четвертий день Юнацьких олімпійських ігор
23 сiчня, 17:46
Визначальним моментом третього сету стала серія з трьох поспіль геймів на користь США
Україна втретє програла матч проти США у кваліфікації Кубка Девіса
2 лютого, 19:29

Новини

Міжнародна федерація гімнастики допустила до змагань росіян, які підтримують війну
Міжнародна федерація гімнастики допустила до змагань росіян, які підтримують війну
Україна здобула ще одну олімпійську ліцензію в синхронних стрибках у воду
Україна здобула ще одну олімпійську ліцензію в синхронних стрибках у воду
Збірна України з артистичного плавання виграла «срібло» чемпіонату світу
Збірна України з артистичного плавання виграла «срібло» чемпіонату світу
«Нокаутую так, що аж іскри летітимуть». Ф'юрі звернувся до Усика
«Нокаутую так, що аж іскри летітимуть». Ф'юрі звернувся до Усика
Олімпійський чемпіон з США продав за $441 тисячу свою золоту медаль
Олімпійський чемпіон з США продав за $441 тисячу свою золоту медаль
Бій Олександра Усика з Тайсоном Ф'юрі відкладено
Бій Олександра Усика з Тайсоном Ф'юрі відкладено

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
Чи поглине ПЦУ Московську церкву в Україні? Відомий архімандрит дав прогноз
11K
Жителька Сумщини здавала Росії місця дислокації ЗСУ, бо «народилась у СРСР» і не хотіла до ЄС
5633
Ветеран АТО вказав на проблему окупантів, яку в РФ приховують
5368
Посол Маркарова прокоментувала ситуацію з розглядом допомоги Україні в США
4559
Освітяни б'ють на сполох: німецькі школярі розучилися писати
4484
Хто замінить Залужного? Безугла сформувала список кандидатів

Новини

Експорт через український морський коридор вже майже сягнув довоєнного рівня
Сьогодні, 13:10
Хмарно, мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 5 лютого
Сьогодні, 05:50
День ерудита. Які свята відзначаємо 5 лютого
Сьогодні, 00:50
У більшості областей дощитиме: прогноз погоди на 4 лютого
Вчора, 06:30
Міжнародний день людського братерства. Які свята відзначаємо 4 лютого
Вчора, 00:20
Новий проєкт мобілізації. Тимошенко б'є на сполох
3 лютого, 17:35

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua