Україна здобула ще одну олімпійську ліцензію в синхронних стрибках у воду

Колодій та Коновалов завоювали олімпійську ліцензію у синхронних стрибках з 3-метрового трампліна

За сумою шести стрибків український дует отримав 363.12 бала та посів шосту позицію фіналу Чемпіонату світу

Україна сьогодні, 4 лютого, виборола свою другу ліцензію на олімпійські ігри в синхронних стрибках у воду. За підсумками Чемпіонату світу з водних видів спорту путівку до Парижа здобула пара Олега Колодія й Данила Коновалова.

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Данило та Олег завоювали олімпійську ліцензію у синхронних стрибках з 3-метрового трампліна.

За сумою шести стрибків український дует отримав 363.12 бала та посів шосту позицію фіналу Чемпіонату світу, що дозволило їм стати четвертою найкращою командою, яка була без перепустки на головні змагання 4-річчя.

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Нагадаємо, що на минулій світовій першості наша збірна завоювала ліцензії в особистих та синхронних змаганнях на вишці 10 м серед чоловіків.

Також, Олег та Данило поборються за ліцензії у особистій першості на трампліні 3 метри.

Нагадаємо, що сьогодні, 4 лютого, збірна України з артистичного плавання виграла «срібло» чемпіонату світу.