Українка Катерина Куць стала наймолодшою скелетоністкою в історії виду спорту



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Юна Катерина Куць сподівається пробитися на Олімпіаду-2022 Федерація скелетону і бобслею України

До українки ніхто в такому віці в офіційних змаганнях не виступав

Офіційний сайт Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF) визнав українську скелетоністку Катерину Куць наймолодшою спортсменкою, яка будь-коли брала участь у офіційних змаганнях IBSF. Дівчині лише 13 років. У січні вона виступила в двох етапах Кубка Європи, посівши в австрійському Інсбруку 24-те і 25-те місце.

Про Катерину Куць вперше написав сайт IBSF

Зауважимо, що українські дівчата дебютували на офіційному рівні в скелетоні лише в сезоні-2019/2020. Національна федерація з цього виду спорту сподівається, Катерина Куць зможе пробитися у 2022 році на Олімпійські ігри в Пекіні.

Наразі український скелетон асоціюється виключно з персонами Владислава Гераскевича і його батька-тренера Михайла Гераскевича, який власне готує й Катерину Куць.