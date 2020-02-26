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    Українка Катерина Куць стала наймолодшою скелетоністкою в історії виду спорту

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    Юна Катерина Куць сподівається пробитися на Олімпіаду-2022 - Українка Катерина Куць стала наймолодшою скелетоністкою в історії виду спорту
    Юна Катерина Куць сподівається пробитися на Олімпіаду-2022
    Федерація скелетону і бобслею України

    До українки ніхто в такому віці в офіційних змаганнях не виступав

    Офіційний сайт Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF) визнав українську скелетоністку Катерину Куць наймолодшою спортсменкою, яка будь-коли брала участь у офіційних змаганнях IBSF. Дівчині лише 13 років. У січні вона виступила в двох етапах Кубка Європи, посівши в австрійському Інсбруку 24-те і 25-те місце.

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    Про Катерину Куць вперше написав сайт IBSF

    Зауважимо, що українські дівчата дебютували на офіційному рівні в скелетоні лише в сезоні-2019/2020. Національна федерація з цього виду спорту сподівається, Катерина Куць зможе пробитися у 2022 році на Олімпійські ігри в Пекіні.

    Наразі український скелетон асоціюється виключно з персонами Владислава Гераскевича і його батька-тренера Михайла Гераскевича, який власне готує й Катерину Куць.

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    скелетон Михайло Гераскевич Олімпіада-2022 Катерина Куць
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