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    Українка Козлова вийшла до фіналу кваліфікації в Маямі і зустрінеться там зі старою знайомою

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    Катерина Козлова зараз знаходиться у гарній формі - Українка Козлова вийшла до фіналу кваліфікації в Маямі і зустрінеться там зі старою знайомою
    Катерина Козлова зараз знаходиться у гарній формі
    Великий теніс України

    Як і в Індіан-Веллсі, Катерина продовжує перемагати в трьох сетах

    101-ша ракетка світу, українська тенісистка Катерина Козлова вийшла у фінал кваліфікації турніру в Маямі (США).

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    Українка в трьох сетах перемогла китаянку Чжу Лінь (WTA №95) - 0:6, 6:4, 6:2.

    Козлова повністю провалила перший сет, не зумівши виграти жодного гейму - 0:6. На початку другої партії українка знову віддала суперниці гейм на своїй подачі, але зуміла зібратися і переломити хід зустрічі - 6:4.

    У вирішальному сеті Козлова зробила три брейки і, реалізувавши четвертий матч-бол, завершила матч. Зустріч тривала 1 годину і 49 хвилин.

    У фіналі кваліфікації українка зіграє з румункою Монікою Нікулеску (WTA №138), котра сьогодні трохи несподівано переграла іспанку Лару Арруабаррену. Єдиний раз досі майбутні суперниці зустрічалися у півфіналі турніру в французькому пуатьє в 2015-му. Тоді у двої сетах (6:2, 6:1) перемогла Нікулеску.

    Нагадаємо, що в основній сітці турніру в Маямі грають три представниці України - Еліна Світоліна, Леся Цуренко та Даяна Ястремська.

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