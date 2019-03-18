Українка Козлова вийшла до фіналу кваліфікації в Маямі і зустрінеться там зі старою знайомою



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Катерина Козлова зараз знаходиться у гарній формі Великий теніс України

Як і в Індіан-Веллсі, Катерина продовжує перемагати в трьох сетах

101-ша ракетка світу, українська тенісистка Катерина Козлова вийшла у фінал кваліфікації турніру в Маямі (США).

Українка в трьох сетах перемогла китаянку Чжу Лінь (WTA №95) - 0:6, 6:4, 6:2.

Козлова повністю провалила перший сет, не зумівши виграти жодного гейму - 0:6. На початку другої партії українка знову віддала суперниці гейм на своїй подачі, але зуміла зібратися і переломити хід зустрічі - 6:4.

У вирішальному сеті Козлова зробила три брейки і, реалізувавши четвертий матч-бол, завершила матч. Зустріч тривала 1 годину і 49 хвилин.

У фіналі кваліфікації українка зіграє з румункою Монікою Нікулеску (WTA №138), котра сьогодні трохи несподівано переграла іспанку Лару Арруабаррену. Єдиний раз досі майбутні суперниці зустрічалися у півфіналі турніру в французькому пуатьє в 2015-му. Тоді у двої сетах (6:2, 6:1) перемогла Нікулеску.

Нагадаємо, що в основній сітці турніру в Маямі грають три представниці України - Еліна Світоліна, Леся Цуренко та Даяна Ястремська.