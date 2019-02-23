Українка Козлова завершила турнір у Будапешті на стадії чвертьфіналу



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Катерина Козлова не грала у чвертьфіналах з вересня минулого року Великий теніс України

Катерина вела у зустрічі з бельгійкою ван Ейтванк. але переваги не втримала

126-та ракетка світу Катерина Козлова з України не змогла вийти до півфіналу турніру із серії International в угорській столиці будапешті (покриття - хард, призовий фонд - $250 000).

У чвертьфіналі Катерина програла 50-й тенісистці планети Алісон ван Ейтванк із Бельгії - 6:3, 1:6, 4:6.

У вирішальному сеті українка двічі вирівнювала рахунок після брейка суперниці, але в дев'ятому геймі не зуміла відіграти третього брейк-пойнту бельгійки. Алісон ван Ейтванк потім реалізувала перший же матч-бол на своїй подачі і оформила путівку в 1/2 фіналу. Тенісистки провели на корті трохи більше двох годин. За весь матч Козлова програла на своїй подачі 6 геймів і зробила 4 брейки.

Катерина Козлова не грала в чвертьфіналі на турнірах WTA з вересня, коли показала серію чвертьфінал + півфінал на змаганнях в Ґуанчжоу і Ташкенті.