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    Українка Козлова завершила турнір у Будапешті на стадії чвертьфіналу

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    Катерина Козлова не грала у чвертьфіналах з вересня минулого року - Українка Козлова завершила турнір у Будапешті на стадії чвертьфіналу
    Катерина Козлова не грала у чвертьфіналах з вересня минулого року
    Великий теніс України

    Катерина вела у зустрічі з бельгійкою ван Ейтванк. але переваги не втримала

    126-та ракетка світу Катерина Козлова з України не змогла вийти до півфіналу турніру із серії International в угорській столиці будапешті (покриття - хард, призовий фонд - $250 000).

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    У чвертьфіналі Катерина програла 50-й тенісистці планети Алісон ван Ейтванк із Бельгії - 6:3, 1:6, 4:6.

    У вирішальному сеті українка двічі вирівнювала рахунок після брейка суперниці, але в дев'ятому геймі не зуміла відіграти третього брейк-пойнту бельгійки. Алісон ван Ейтванк потім реалізувала перший же матч-бол на своїй подачі і оформила путівку в 1/2 фіналу. Тенісистки провели на корті трохи більше двох годин. За весь матч Козлова програла на своїй подачі 6 геймів і зробила 4 брейки.

    Катерина Козлова не грала в чвертьфіналі на турнірах WTA з вересня, коли показала серію чвертьфінал + півфінал на змаганнях в Ґуанчжоу і Ташкенті.

     Читайте також: «Намагалася сфокусуватися на грі». Козлова прокоментувала свою впевнену перемогу
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    теніс Катерина Козлова Алісон ван Ейтванк
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