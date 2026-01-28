Українка Леонова стала найкращою бомбардиркою Чемпіонату Європи з індорхокею

Леонова також визнавалася найрезультативнішою гравчинею Кубка європейських чемпіонів з індорхокею у 2025 році

Карина Леонова є однією з лідерок національної команди України

Гравчиня національної збірної України з індорхокею (хокею з м'ячем у приміщенні) Карина Леонова була визнана найкращою бомбардиркою Чемпіонату Європи. Про це повідомляє «Главком»

Змагання проходили в Празі з 15 по 18 січня за участі десяти найсильніших команд континенту. Протягом турніру українські спортсменки продемонстрували високу результативність, забивши загалом 27 голів у ворота суперниць при 16 пропущених. Утім головним досягненням першості став успіх Карини Леонової. Виступаючи під десятим номером, українка записала на свій рахунок 11 забитих м’ячів, що стало найкращим показником серед усіх учасниць турніру.

Шлях збірної на турнірі розпочався з напружених матчів групового етапу, де українки мінімально поступилися командам Іспанії (3:4) та Чехії (4:5). Проте вже у наступних турах команда стабілізувала гру, здобувши дві сухі перемоги: розгромивши Литву з рахунком 8:0 та перегравши Польщу з результатом 4:0. Для потрапляння до четвірки найсильніших збірних «синьо-жовтим» забракло мінімальної переваги в один гол у ключових матчах.

У перехідному поєдинку за право боротися за 5-6 місця українська збірна впевнено перемогла Швейцарію з рахунком 5:3. У фінальному протистоянні за п’яту сходинку турнірної таблиці українки зійшлися зі збірною Бельгії. Матч завершився на користь бельгійок із рахунком 3:4, що зафіксувало українську команду на шостій позиції європейського рейтингу. Попри це, титул найкращої голеадорки у Карини Леонової підтвердив високий рівень підготовки України в індорхокеї.

