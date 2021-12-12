Українські біатлоністи опустилися через невдалу естафету опустилися на сьоме місце в Кубку націй

Наша команда фінішувала сьомою на етапі в Гохфільцені

Збірна України з біатлону не змогла покращити результат в естафеті, який показала в Естерсунді. На етапі Кубку світу в австрійському Гохфільцені чоловіча команда вісім куль запустила в «молоко» і фінішувала сьомою.

На першому етапі Артем Прима використав на вогневому рубежі два додаткових патрони і пішов зі стрільбища лише 18-м.

Дмитро Підручний трохи поліпшив наше становище і підняв команду на дев’яту позицію.

Богдан Цимбал стріляв швидко, хоч і використав три додаткові патрони.

На заключному етапі біг Антон Дудченко. Він був у групі, яка боролася за 6-11 місця і з двома хибами зумів фінішувати на сьомому місці.

Перемогу здобули норвежці, другими стали французи.

У Кубку націй наші хлопці програли очну боротьбу за шосте місце білорусам, які фінішували на одну позицію вище за Україну, і тепер йдуть сьомими.

Напередодні, нагадаємо, жіноча команда фінішувала п'ятою і потрапила до квіткової церемонії.