Українські біатлоністи опустилися через невдалу естафету опустилися на сьоме місце в Кубку націй
Наша команда фінішувала сьомою на етапі в Гохфільцені
Збірна України з біатлону не змогла покращити результат в естафеті, який показала в Естерсунді. На етапі Кубку світу в австрійському Гохфільцені чоловіча команда вісім куль запустила в «молоко» і фінішувала сьомою.
На першому етапі Артем Прима використав на вогневому рубежі два додаткових патрони і пішов зі стрільбища лише 18-м.
Дмитро Підручний трохи поліпшив наше становище і підняв команду на дев’яту позицію.
Богдан Цимбал стріляв швидко, хоч і використав три додаткові патрони.
На заключному етапі біг Антон Дудченко. Він був у групі, яка боролася за 6-11 місця і з двома хибами зумів фінішувати на сьомому місці.
Перемогу здобули норвежці, другими стали французи.
У Кубку націй наші хлопці програли очну боротьбу за шосте місце білорусам, які фінішували на одну позицію вище за Україну, і тепер йдуть сьомими.
Напередодні, нагадаємо, жіноча команда фінішувала п'ятою і потрапила до квіткової церемонії.
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