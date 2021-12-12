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    Українські біатлоністи опустилися через невдалу естафету опустилися на сьоме місце в Кубку націй

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    Збірна України фінішувала сьомою в естафеті - Українські біатлоністи опустилися через невдалу естафету опустилися на сьоме місце в Кубку націй
    Збірна України фінішувала сьомою в естафеті
    фото з відкритих джерел

    Наша команда фінішувала сьомою на етапі в Гохфільцені

    Збірна України з біатлону не змогла покращити результат в естафеті, який показала в Естерсунді. На етапі Кубку світу в австрійському Гохфільцені чоловіча команда вісім куль запустила в «молоко» і фінішувала сьомою.

    На першому етапі Артем Прима використав на вогневому рубежі два додаткових патрони і пішов зі стрільбища лише 18-м.

    Дмитро Підручний трохи поліпшив наше становище і підняв команду на дев’яту позицію.

    Богдан Цимбал стріляв швидко, хоч і використав три додаткові патрони.

    На заключному етапі біг Антон Дудченко. Він був у групі, яка боролася за 6-11 місця і з двома хибами зумів фінішувати на сьомому місці.

    Перемогу здобули норвежці, другими стали французи.

    У Кубку націй наші хлопці програли очну боротьбу за шосте місце білорусам, які фінішували на одну позицію вище за Україну, і тепер йдуть сьомими.

    Напередодні, нагадаємо, жіноча команда фінішувала п'ятою і потрапила до квіткової церемонії.

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    Теги: біатлон Кубок світу Артем Прима Дмитро Підручний
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    Українські біатлоністи опустилися через невдалу естафету опустилися на сьоме місце в Кубку націй