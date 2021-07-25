  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Україна виграла другу медаль Олімпіади!

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Україна виграла другу медаль Олімпіади!
    Фото з відкритих джерел

    Фехтувальник Ігор Рейзлін виборов бронзову нагороду

    Шпажист Ігор Рейзлін підтримав почин Дарини Білодід і виграв для країни другу медаль Олімпіади. В поєдинку за третє місце киянин здолав опір італійця Сантареллі.

    Ігор невдало провів півфінальний поєдинок проти француза Романа Конне. Обрав захисну тактику і суперник цим скористався. Але в дуелі за третє місце атакував уже Рейзлін. Українець поступався 1:4, 2:5, але зумів підлаштуватися під суперника. За рахунку 9:9 перехпив ініціативу, заробив плюс чотири уколи і перемогу не втратив - 15:12. Є друга нагорода на Олімпіаді!

    Ігор Рейзлін навесні став володарем Кубку світу в шпазі, проте ця Олімпіада для нього є дебютною. У світовому рейтингу він посідає третє місце, тож, можна сказати, взяв своє.

    В змаганнях шпажистів також брали участь Роман Свічкар і Богдан Нікішин, проте вони припинили боротьбу в 1/16 фіналу.

    Раніше Світоліна поступилася колишній подрузі свого чоловіка в парних змаганнях, а боксер Буценко і фехтувальниця Кривицька вилетіли з Олімпіади в перших раундах.

    В пасиві українців є два четвертих місця. "Дерев'яні" медалі дісталися стрільцям Олені Костевич і Павлу Коростильову.

    Читайте також:

    Теги: Олімпіада Ігор Рейзлін
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Україна виграла другу медаль Олімпіади!