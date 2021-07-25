Україна виграла другу медаль Олімпіади!

Фехтувальник Ігор Рейзлін виборов бронзову нагороду

Шпажист Ігор Рейзлін підтримав почин Дарини Білодід і виграв для країни другу медаль Олімпіади. В поєдинку за третє місце киянин здолав опір італійця Сантареллі.

Ігор невдало провів півфінальний поєдинок проти француза Романа Конне. Обрав захисну тактику і суперник цим скористався. Але в дуелі за третє місце атакував уже Рейзлін. Українець поступався 1:4, 2:5, але зумів підлаштуватися під суперника. За рахунку 9:9 перехпив ініціативу, заробив плюс чотири уколи і перемогу не втратив - 15:12. Є друга нагорода на Олімпіаді!

Ігор Рейзлін навесні став володарем Кубку світу в шпазі, проте ця Олімпіада для нього є дебютною. У світовому рейтингу він посідає третє місце, тож, можна сказати, взяв своє.

В змаганнях шпажистів також брали участь Роман Свічкар і Богдан Нікішин, проте вони припинили боротьбу в 1/16 фіналу.

Раніше Світоліна поступилася колишній подрузі свого чоловіка в парних змаганнях, а боксер Буценко і фехтувальниця Кривицька вилетіли з Олімпіади в перших раундах.

В пасиві українців є два четвертих місця. "Дерев'яні" медалі дісталися стрільцям Олені Костевич і Павлу Коростильову.