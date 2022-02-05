Україна провалила біатлонну естафету на Олімпіаді

Наша команда фінішувала на 13-й позиції, перемогли – норвежці

Збірна України з біатлону провалила змішану естафету на Олімпіаді в Пекіні. Наша команда сподівалася поборотися в цій дисципліні за нагороди, але медальні перспективи вона втратила вже на першому вогневому рубежі. Валентина Семеренко використала 8 патронів, але не закрила одразу дві мішені і пішла на кола штрафу. На другій стрільбі українка подолала ще одне штрафне коло. Враховуючи, що й бігла вона набагато гірше за лідерів, тож вже після першого етапу команда втратила надії на призове місце.

Юлія Джима, Артем Прима і Дмитро Підручний намагалися виправити становище, але змогли піднятися лише на 13 місце.

Зазначимо, що всі команди багато помилялися, але розв’язка вийшла красива. На фінішну пряму разом виїхали представники Норвегії, Франції та ОКР. Лідирував Латипов, але Йоханнес-Тінгес Бьо і Кантен Фійон Має його «з’їли».