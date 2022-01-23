Савченко поскаржилася, що не може добитися чистоти у своєму під’їзді (відео)

Колишня народна депутатка розповіла, що регулярно прибирає, але все одно хтось приходить і «гадить»

Колишня народна депутатка Надія Савченко поскаржилася, що не може добитися чистоти у своєму під’їзді, хоча регулярно там прибирає. Відповідне відео вона опублікувала у своєму telegram-каналі. Так,Савченко обурила купа екскрементів, котру вона побачила біля сходової клітини.

«Щотижня прибираю у себе в під’їзді. Не тільки там, де я живу, а на загальних територіях. Вигрібаю сміття, і щоразу дивлюся, як люди оскотинилися. Ти прибираєш-прибираєш, а хтось приходить і гадить у тебе в під’їзді», – поскаржилася Савченко.

«Коли я таке бачу, то думаю, що ж нам потрібно для того, щоб навчитися вичищати лайно і не срати в Україні», – висловила обурення колишня нардепка.

Раніше повідомлялося, що колишня народна депутатка України Надія Савченко оприлюднила відео, де займається роуп-джампінгом – це екстремальний спорт, який полягає у здійсненні стрибка з висотних об'єктів із використанням професійного альпіністичного спорядження.

Раніше Надія Савченко взяла участь у зйомках телепередачі «Віпи і топи». Савченко змінила імідж – вона приміряла вечірні образи та постала перед глядачами з яскравим мейкапом. Також вона здивувала мережу незвичним вбранням.

Нагадаємо, Савченко приплела Маска до коронавірусу та шокувала антивакцинаторськими заявами.

Крім того, Надія Савченко показала, чим займається після відходу від великої політики. Вона оприлюднила низку світлин, на яких справно порається по господарству.

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