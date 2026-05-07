Головна Світ Політика
search button user button menu button

Нова Зеландія запровадила новий пакет санкцій проти Росії

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Нова Зеландія запровадила новий пакет санкцій проти Росії
Обмеження стосуються тих, хто підтримує повномасштабну агресію РФ проти України
фото з відкритих джерел

Уряд Нової Зеландії розширила санкції проти Росії

У четвер, 7 травня, уряд Нової Зеландії оголосив про запровадження чергового пакета санкцій проти російських фізичних та юридичних осіб. Обмеження стосуються тих, хто підтримує повномасштабну агресію РФ проти України. Про це заявив міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс, інформує «Главком».

Повідомляється, що пакет санкцій охоплює 20 фізичних та юридичних осіб. Серед них є суб'єкти, які:

  • підтримують гібридну тактику Кремля,
  • сприяють кіберзлочинності Росії,
  • поширюють антиукраїнську пропаганду, спрямовану на легітимізацію незаконної агресії Москви.

«Ті, хто зловживає онлайн-платформами для підтримки війни Росії проти України, зіткнуться з реальними наслідками, включаючи санкції», – каже міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс.

Нова Зеландія також запроваджує санкції проти альтернативного постачальника платіжних послуг, сервіс якого широко використовується для обходу санкцій проти Росії.

«Ми націлюємося на платіжну інфраструктуру, яка допомогла Росії розпочати війну проти України», – каже пан Пітерс.

Оголошені санкції також стосуються тих, хто робить внесок у військово-промисловий комплекс Росії, а також суб'єктів з КНДР та Ірану, які надають підтримку російським військовим.

«З моменту набрання чинності Закону про санкції проти Росії у березні 2022 року Нова Зеландія запровадила санкції проти понад 2000 фізичних, юридичних осіб та суден, а також низку торговельних заходів. Це 35-й раунд санкцій проти Росії, запроваджених Новою Зеландією», – йдеться в повідомленні міністра закордонних справ Нової Зеландії.

«Главком» писав, що Нова Зеландія оголосила про розширення санкцій проти нафтової галузі Росії та так званого «тіньового флоту» під час зустрічі з міністрами закордонних справ п’яти скандинавських країн у Стокгольмі. Міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс повідомив, що країна запроваджує санкції проти 65 суден «тіньового флоту», а також осіб і компаній з Білорусі, Ірану та Північної Кореї, які залучені до переробки, транспортування російської нафти і фінансових операцій, пов'язаних з нею.

Раніше повідомлялось, що Нова Зеландія запровадила новий пакет санкцій проти РФ та знизила цінову стелю на російську нафту. 

Читайте також:

Теги: війна Москва Нова Зеландія росія санкції

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін та Трамп поговорили по телефону ввечері 29 квітня 2026 року
Дзвінок як акт визнання поразки: навіщо Путін звернувся до Трампа
1 травня, 16:15
Рішення Путіна кинути в бій стратегічні резерви президент назвав «ризикованим кроком»
«Для рускіх це – ризикований крок». Зеленський розповів про новий тренд на фронті
10 квiтня, 09:50
ЄС перевіряє Белград на відповідність ключовим критеріям
ЄС посилив тиск на Сербію. Дружба з Росією вилізла боком
10 квiтня, 15:59
У Оболонському районі Києва значних руйнувань зазнали складські приміщення
Атака на Київ: загинуло чотири людини, серед них – дитина (оновлено)
16 квiтня, 14:04
Трамп наказав відкривати вогонь у Ормузькій протоці по суднах Ірану
Трамп підняв ставки. США різко посилили тиск на Іран: що сталося
24 квiтня, 17:42
Ірина Фріз («Європейська солідарність») переконана, що новий законопроєкт про мобілізацію має бути обговорений з депутатами ще до його реєстрації у Верховній Раді
Соратниця Порошенка розповіла, чого очікує у новому законопроєкті про мобілізацію
25 квiтня, 20:57
Командир десантного катера, Герой України Денис Чумак
«Дурних не беремо». Командир десантного катера, Герой України розповів, як навчають воїнів річкової флотилії
3 травня, 21:23
Україна наближається до створення унікальної системи захисту повітряного простору
Антидроновий купол для України. Повітряні сили розповіли про унікальність системи
30 квiтня, 16:27
Колишній голова фракції СДПН у Бундестазі Рольф Мютценіх наголошує на необхідності термінового відновлення переговорів
У Німеччині владна партія закликає до переговорів із Москвою після виведення військ США
4 травня, 07:40

Політика

Експрезидент Франції Ніколя Саркозі достроково вийшов на волю
Експрезидент Франції Ніколя Саркозі достроково вийшов на волю
Латвія скликає екстрене засідання Сейму через падіння російських дронів (відео)
Латвія скликає екстрене засідання Сейму через падіння російських дронів (відео)
Біля Ормузької протоки застрягли понад тисячу суден
Біля Ормузької протоки застрягли понад тисячу суден
Євродепутат вербує колег для поїздки до Росії на форум Путіна – Politico
Євродепутат вербує колег для поїздки до Росії на форум Путіна – Politico
Нова Зеландія запровадила новий пакет санкцій проти Росії
Нова Зеландія запровадила новий пакет санкцій проти Росії
Палець на спусковому гачку: 50 тис. військових США чекають наказу для атаки на Іран – NYT
Палець на спусковому гачку: 50 тис. військових США чекають наказу для атаки на Іран – NYT

Новини

Росія вже розпочала весняно-літній наступ: Сили оборони пояснили, чи варто чекати на нове загострення
Сьогодні, 11:05
Російські дрони порушили простір Латвії: один впав біля нафтобази
Сьогодні, 08:29
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:15
Уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для більшості жінок-посадовиць
Вчора, 20:01
Прокуратура Молдови оскаржила рішення суду щодо олігарха-втікача Плахотнюка
Вчора, 17:07
Країни ЄС видали росіянам сотні тисяч віз попри війну: ЗМІ назвали лідерів
Вчора, 16:41

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua