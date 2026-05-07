Нова Зеландія запровадила новий пакет санкцій проти Росії

Обмеження стосуються тих, хто підтримує повномасштабну агресію РФ проти України

Уряд Нової Зеландії розширила санкції проти Росії

У четвер, 7 травня, уряд Нової Зеландії оголосив про запровадження чергового пакета санкцій проти російських фізичних та юридичних осіб. Обмеження стосуються тих, хто підтримує повномасштабну агресію РФ проти України. Про це заявив міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс, інформує «Главком».

Повідомляється, що пакет санкцій охоплює 20 фізичних та юридичних осіб. Серед них є суб'єкти, які:

підтримують гібридну тактику Кремля,

сприяють кіберзлочинності Росії,

поширюють антиукраїнську пропаганду, спрямовану на легітимізацію незаконної агресії Москви.

«Ті, хто зловживає онлайн-платформами для підтримки війни Росії проти України, зіткнуться з реальними наслідками, включаючи санкції», – каже міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс.

Нова Зеландія також запроваджує санкції проти альтернативного постачальника платіжних послуг, сервіс якого широко використовується для обходу санкцій проти Росії.

«Ми націлюємося на платіжну інфраструктуру, яка допомогла Росії розпочати війну проти України», – каже пан Пітерс.

Оголошені санкції також стосуються тих, хто робить внесок у військово-промисловий комплекс Росії, а також суб'єктів з КНДР та Ірану, які надають підтримку російським військовим.

«З моменту набрання чинності Закону про санкції проти Росії у березні 2022 року Нова Зеландія запровадила санкції проти понад 2000 фізичних, юридичних осіб та суден, а також низку торговельних заходів. Це 35-й раунд санкцій проти Росії, запроваджених Новою Зеландією», – йдеться в повідомленні міністра закордонних справ Нової Зеландії.

«Главком» писав, що Нова Зеландія оголосила про розширення санкцій проти нафтової галузі Росії та так званого «тіньового флоту» під час зустрічі з міністрами закордонних справ п’яти скандинавських країн у Стокгольмі. Міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс повідомив, що країна запроваджує санкції проти 65 суден «тіньового флоту», а також осіб і компаній з Білорусі, Ірану та Північної Кореї, які залучені до переробки, транспортування російської нафти і фінансових операцій, пов'язаних з нею.

Раніше повідомлялось, що Нова Зеландія запровадила новий пакет санкцій проти РФ та знизила цінову стелю на російську нафту.