Атака на Запоріжжя: загинула людина, 12 поранених

Російські окупаційні війська здійснили одну з наймасштабніших атак на Запорізьку область за останній час. Під вогнем опинилися майже 50 населених пунктів. Використовуючи авіацію, сотні дронів та важку артилерію, ворог спричинив руйнування та жертви серед мирного населення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Внаслідок ворожих атак на території обласного центру та Запорізького району загинула одна людина. Ще 12 мирних мешканців отримали поранення різного ступеня тяжкості. Наразі медики борються за життя постраждалих, частина з яких перебуває у лікарнях у стані середньої тяжкості.

Особливістю цієї доби стало аномально високе використання безпілотників. Всього зафіксовано 917 ударів по 48 населених пунктах, з яких 626 ударів нанесено дронами різних типів (переважно FPV-камікадзе),28 авіаударів прийшлося по Комишувасі, Оріхову, Гуляйполю та Малій Токмачці та 263 артилерійські обстріли накрили прифронтові громади.

Правоохоронці та рятувальники зафіксували 71 повідомлення про руйнування. Постраждали житлові будинки, приватний автотранспорт та об’єкти критичної інфраструктури. Найбільше дісталося Степногірську, Новоданилівці та Степовому, де ворог буквально стирає з лиця землі вцілілі будівлі.

Нагадаємо, у російському Ярославлі пролунали вибухи, після чого виникла масштабна пожежа на території Ярославського нафтопереробного заводу.

За попередньою інформацією, під удар потрапив завод «Ярославнефтеоргсинтез» – один із найбільших нафтопереробних заводів Росії.