Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака на Запоріжжя: загинула людина, 12 поранених

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Атака на Запоріжжя: загинула людина, 12 поранених
Зафіксовано 917 ударів по 48 населених пунктах
фото: Запорізька ОВА

Правоохоронці та рятувальники зафіксували 71 повідомлення про руйнування

Російські окупаційні війська здійснили одну з наймасштабніших атак на Запорізьку область за останній час. Під вогнем опинилися майже 50 населених пунктів. Використовуючи авіацію, сотні дронів та важку артилерію, ворог спричинив руйнування та жертви серед мирного населення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Внаслідок ворожих атак на території обласного центру та Запорізького району загинула одна людина. Ще 12 мирних мешканців отримали поранення різного ступеня тяжкості. Наразі медики борються за життя постраждалих, частина з яких перебуває у лікарнях у стані середньої тяжкості.

Особливістю цієї доби стало аномально високе використання безпілотників. Всього зафіксовано 917 ударів по 48 населених пунктах, з яких 626 ударів нанесено дронами різних типів (переважно FPV-камікадзе),28 авіаударів прийшлося по Комишувасі, Оріхову, Гуляйполю та Малій Токмачці та 263 артилерійські обстріли накрили прифронтові громади.

Правоохоронці та рятувальники зафіксували 71 повідомлення про руйнування. Постраждали житлові будинки, приватний автотранспорт та об’єкти критичної інфраструктури. Найбільше дісталося Степногірську, Новоданилівці та Степовому, де ворог буквально стирає з лиця землі вцілілі будівлі.

Нагадаємо, у російському Ярославлі пролунали вибухи, після чого виникла масштабна пожежа на території Ярославського нафтопереробного заводу.

За попередньою інформацією, під удар потрапив завод «Ярославнефтеоргсинтез» – один із найбільших нафтопереробних заводів Росії.

Читайте також:

Теги: Запоріжжя обстріл війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Піротехніки вилучили вибухонебезпечний предмет та транспортували на спеціально обладнаний підривний майданчик
На Київщині жителі знайшли бойову частину дрона «Герань-2»
Вчора, 08:48
Нині триває 1529-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 2 травня 2026 року
2 травня, 08:22
Витрати можуть сягати $50 млрд
ЗМІ: реальна вартість війни проти Ірану в рази перевищує заяву Пентагону
2 травня, 05:42
Колісна артилерійська установка 2С43 «Мальва»
Українські бійці уразили рідкісну установку ворога (відео)
1 травня, 15:59
WSJ: Трамп скептично оцінив новий мирний план Ірану
WSJ: Трамп скептично оцінив новий мирний план Ірану
28 квiтня, 04:29
Заблоковані мільярди Росії: чи зможе Україна скористатися вікном можливостей
Заблоковані мільярди Росії: чи зможе Україна скористатися вікном можливостей
16 квiтня, 12:13
З початком повномасштабного вторгнення Юрій Костенко став на захист України
Поліг, виконуючи бойове завдання на Донеччині. Згадаймо Юрія Костенка
13 квiтня, 09:00
Упродовж доби окупанти завдали 456 ударів по 28 населених пунктах області
Окупанти обстріляли Запоріжжя: пошкоджено промисловий об’єкт
13 квiтня, 08:05
Тарас Тополя розповів, що він має гарні стосунки з Валерієм Залужним
Тополя заявив, що Залужний вивів його з «нуля»: всі деталі скандального інтерв'ю
9 квiтня, 11:08

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 8 травня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 8 травня 2026 року
«Вже більше ніж 140 обстрілів позицій на фронті»: Зеленський розповів про російське «перемир’я»
«Вже більше ніж 140 обстрілів позицій на фронті»: Зеленський розповів про російське «перемир’я»
Атака на Запоріжжя: загинула людина, 12 поранених
Атака на Запоріжжя: загинула людина, 12 поранених
Втрати ворога станом на 8 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 8 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
В прикордонних областях окупанти з дронів скидають агітаційні листівки з небезпечними QR-кодами
В прикордонних областях окупанти з дронів скидають агітаційні листівки з небезпечними QR-кодами
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 травня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 травня: ситуація на фронті

Новини

Москва розгорнула кампанію з дискредитації армії Польщі
Сьогодні, 07:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 23:09
Перша група ветеранів завершила програму Фонду Віктора Пінчука в Єльському університеті
Вчора, 21:04
Евакуація з окупованих Олешок: Червоний Хрест підтвердив готовність сприяти
Вчора, 18:46
Переможець Ліги чемпіонів із «Баварією» сенсаційно завершить кар'єру в 30 років
Вчора, 14:54
Повітряна тривога у Києві тривала 14 хвилин
Вчора, 14:53

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua