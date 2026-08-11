Легенда грецького баскетболу пропустить поєдинок проти збірної України

Клуб Адетокумбо «Маямі» не дозволив баскетболісту взяти участь у серпневих поєдинках збірних

Легенда грецького баскетболу Янніс Адетокумбо не допоможе збірній в серпневих матчах відбору на чемпіонат світу 2027. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sport24.gr.

За інформацією джерела, клуб Адетокумбо «Маямі» не дозволив баскетболісту взяти участь у поєдинках збірних через побоювання щодо надмірного навантаження та можливого ризику травми.

Таким чином, Адетокумбо пропустить матчі збірної Греції проти України (28 серпня) та Іспанії (31 серпня).

Цього літа грецький форвард перебрався до «Маямі» із «Мілвокі».

У минулому сезоні НБА Адетокумбо провів 36 матчів, у яких у середньому набирав 27,6 очка, робив 9,8 підбирання та віддавав 5,4 передачі за гру.

Адетокумбо – учасник семи Матчів усіх зірок НБА. У сезоні 2016/17 став першим в історії НБА баскетболістом, який увійшов до топ-20 найкращих гравців сезону за очками, підбираннями, передачами, перехопленнями та блок-шотами. Янніс є чемпіоном НБА 2021 року, Найцінніший гравцем фіналу НБА, дворазовим Найціннішим гравцем НБА (2019, 2020 роки) та Найкращим захисним гравцем НБА (2020 рік).

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

Іспанія – Португалія

Україна – Греція

Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

Греція – Іспанія

Чорногорія – Україна

Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

Чорногорія – Іспанія

Португалія – Україна

Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

Іспанія – Греція

Україна – Чорногорія

Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

Португалія – Іспанія

Греція – Україна

Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

Іспанія – Чорногорія

Україна – Португалія

Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки.

Турнірне становище групи I

Іспанія – 5 перемог, 1 поразка Україна – 4 перемоги, 2 поразки Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки Португалія – 3 перемоги, 3 поразки Греція – 3 перемоги, 3 поразки Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.