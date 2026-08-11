Союз ковзанярів прокоментував допуск до змагань прихильниці Путіна Валієвої

Валієва у минулому році брала участь у з'їзді руху, який займається викраденням українських дітей

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) відповів на запит «Главкома» щодо наданням ним нейтрального статусу російській фігуристці Камілі Валієвій.

Участь Валієвої у пропагандистському заході

Валієва у минулому році брала участь у четвертому з'їзді руху «Движение первых». Крім неї, також участь в з'їзді руху взяв участь російський диктатор Володимир Путін.

‼️Russian figure skater Kamila Valieva took part in the event of an organization "Movement of the First" that kidnaps Ukrainian children.



✖️"Movement of the First" is under sanctions by the EU, USA, Canada, Ukraine and Switzerland. pic.twitter.com/Iq0vI5UFgq — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) March 27, 2025

«Движение первых» перебуває під санкціями ЄС, США, Канади, України та Швейцарії через причетність до депортації українських дітей до РФ і поширення пропаганди та дезінформації.

Відповідь ISU

«Кожен випадок оцінюється індивідуально відповідно до чинних процедур ISU та залишається предметом постійного перегляду. ISU не коментує окремі випадки», – йдеться у відповіді ISU.

Як повідомлялося, веслувальник з окупованих Олешок (Херсонська область) Давид Недотопа, який перебався з України до Німеччини, в соціальній мережі Instagram поширює російську пропаганду.

Його обурив вчинок української каноїстки Єлізавети Вознюк. Дівчина у неділю, 26 липня, здобула срібло Чемпіонату Європи серед юніорок.

🇩🇪German canoeist David Nedotopa is spreading Russian propaganda on social media.



In particular, he didn't like the fact that a Ukrainian athlete refused to shake hands with a Belarusian. pic.twitter.com/llzKAbIbiG — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) July 26, 2026

Під час церемонії нагородження на п'єдесталі з Єлізаветою також була присутня представниця країни-агресора Білорусі. Українка відмовилася від рукостискань та спільного фото з нею. Відповідне відео було опубліковане на сторінках «Веслування України» та UkrSportBase в Instagram.

Вчинок Вознюк не сподобався Недотопі. Під постом з відео він почав залишати коментарі, які ідентичні російським пропагандистським тезам.