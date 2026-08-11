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Союз ковзанярів прокоментував допуск до змагань прихильниці Путіна Валієвої

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Союз ковзанярів прокоментував допуск до змагань прихильниці Путіна Валієвої
ISU вважає, що Валієва є нейтральною атлеткою

Валієва у минулому році брала участь у з'їзді руху, який займається викраденням українських дітей

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) відповів на запит «Главкома» щодо наданням ним нейтрального статусу російській фігуристці Камілі Валієвій.

Участь Валієвої у пропагандистському заході

Валієва у минулому році брала участь у четвертому з'їзді руху «Движение первых». Крім неї, також участь в з'їзді руху взяв участь російський диктатор Володимир Путін.

«Движение первых» перебуває під санкціями ЄС, США, Канади, України та Швейцарії через причетність до депортації українських дітей до РФ і поширення пропаганди та дезінформації.

Відповідь ISU

«Кожен випадок оцінюється індивідуально відповідно до чинних процедур ISU та залишається предметом постійного перегляду. ISU не коментує окремі випадки», – йдеться у відповіді ISU.

Як повідомлялося, веслувальник з окупованих Олешок (Херсонська область) Давид Недотопа, який перебався з України до Німеччини, в соціальній мережі Instagram поширює російську пропаганду.

Його обурив вчинок української каноїстки Єлізавети Вознюк. Дівчина у неділю, 26 липня, здобула срібло Чемпіонату Європи серед юніорок.

Під час церемонії нагородження на п'єдесталі з Єлізаветою також була присутня представниця країни-агресора Білорусі. Українка відмовилася від рукостискань та спільного фото з нею. Відповідне відео було опубліковане на сторінках «Веслування України» та UkrSportBase в Instagram.

Вчинок Вознюк не сподобався Недотопі. Під постом з відео він почав залишати коментарі, які ідентичні російським пропагандистським тезам.

Теги: фігурне катання спорт

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