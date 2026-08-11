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Співпраця з диктаторами і захист інтересів Росії. ЗМІ розповіли деталі біографії президентки МОК

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Співпраця з диктаторами і захист інтересів Росії. ЗМІ розповіли деталі біографії президентки МОК
Ковентрі очолює МОК з 2025 року
фото: Getty Images

МОК під керівництвом Ковентрі створив умови для повернення до міжнародних змагань спортсменів з країни-агресора РФ

Президентка МОК Кірсті Ковентрі, яка підтримує повернення до міжнародних змагань спортсменів з країни-агресора РФ, своєю політичною кар'єрою зобов'язана зімбабвійському диктатору Роберту Мугабе. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ресурс Fair Play.

Політичні зв’язки Кірсті Ковентрі

Своєю політичною кар’єрою Крісті Ковентрі була зобов’язана владі Зімбабве, зокрема диктатору Роберту Мугабе. У рамках своєї політичної діяльності Ковентрі є прямою бенефіціаркою репресивної політики влади країни.

Роберт Мугабе – автократичний лідер, відомий жорстокою політикою проти білої меншини Зімбабве, який правив країною протягом 37 років, аж до 2017 року, коли стався військовий переворот.

З 2000 року Мугабе проводив реформу з вилучення земель у білої меншини, що проживає в Зімбабве, і називав білих фермерів ворогами держави, тим самим виправдовуючи їхні вбивства в результаті проведення реформи.

У 2008 році Ковентрі обережно висловилася щодо терору проти опозиції, що відбувався в країні. Крім того, у зв’язку з відкриттям вогню проти продемократичного маршу у 2018 році вона приєдналася до звернення, в якому закликала до миру та єдності. Однак рішучих дій проти авторитарного режиму спортсменка не вживала і майже сім років пропрацювала міністром спорту в авторитарному уряді, за що отримала характеристику «людяного обличчя диктатури» («soft face of a dictatorship») від співробітника Фонду захисту прав людини.

У вересні 2018 року Ковентрі у віці 34 років несподівано для багатьох і для самої себе стала міністром у справах молоді, спорту, мистецтва та відпочинку в уряді нового президента Еммерсона Мнангагви.

У ЗМІ зазначалося, що призначення Ковентрі стало стратегічним кроком політика, щоб відновити відносини з білою меншиною всередині країни та західним світом загалом за її межами, а також залучити молодий електорат із міст. Рішення Ковентрі обійняти цю посаду досі критикується західними ЗМІ, оскільки перемоги Мнангагви на виборах вважаються такими, що не відповідають стандартам, а крім того, новий глава держави, як стверджується, продовжив репресивну політику.

Незважаючи на критику, у 2023 році Ковентрі була знову призначена на п’ятирічний термін міністром спорту Еммерсоном Мнгагавою, який був обраний президентом на другий термін, знову, як стверджують ЗМІ, без дотримання відповідних стандартів
демократичних процедур.

Ставлення Ковентрі до участі РФ в Олімпіаді

Ковентрі послідовно дотримується позиції щодо неприпустимості впливу політики на спорт, що наразі вилилося у створення для російських спортсменів можливості повернутися на Олімпіаду під національними прапорами.

7 травня 2026 року МОК було скасовано обмеження щодо спортсменів із Білорусі, введені у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Передбачається, що на Олімпіаді в Лос-Анджелесі у 2028 році вони зможуть виступати під національним прапором.

7 липня 2026 року Виконавчий комітет МОК тимчасово відновив членство Олімпійського комітету Росії, призупинене 12 жовтня 2023 року, у зв’язку з тим, що російський національний комітет нібито більше не включає до свого складу спортивні
організації на українських територіях. Крім того, МОК скасував рекомендації щодо заборони участі росіян у міжнародних змаганнях, залишивши рішення про демонстрацію прапора, гімну та розпізнавальної символіки на розсуд федерацій з окремих видів спорту.

24 червня 2026 року до Олімпійської хартії були внесені поправки щодо політичної нейтральності. Коментуючи поправки та
відповідаючи на запитання про те, чи відкривають ці зміни шлях російським спортсменам для повноцінної участі в змаганнях, Ковентрі відповіла, що МОК потрібен час, щоб зрозуміти, як ці зміни будуть реалізовані щодо спортсменів.

Теги: МОК Кірсті Ковентрі спорт пропаганда

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