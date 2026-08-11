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Баскетболістка збірної України Бойко наступний сезон проведе у Литві

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Баскетболістка збірної України Бойко наступний сезон проведе у Литві
У відборі на Євробаскет-2027 Олена Бойко зіграла за збірну України у всіх шести матчах

У минулому сезоні Бойко грала у Греції

Форвардиня збірної України Олена Бойко в наступному сезоні гратиме за литовський «Нептунас». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Минулий сезон Бойко провела у Греції, де за «Протеас Вулас» провела 22 матчі, в середньому набираючи 3.5 очка, 2.1 підбирання і 0.8 передач за 15 хвилин за гру.

У відборі на Євробаскет-2027 Олена Бойко зіграла за збірну України у всіх шести матчах, набираючи 2.2 очка та 1.3 підбирання.

«Нептунас» в минулому сезоні завоював срібні медалі чемпіонату Литви та став бронзовим призером Балтійської ліги.

Кілька останніх сезонів перед декретом за «Нептунас» грала інша лідерка збірної України Вікторія Балабан, яка наступний сезон проведе в литовському «Шауляї».

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027. 

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

  • Іспанія – Португалія
  • Україна – Греція
  • Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

  • Греція – Іспанія
  • Чорногорія – Україна
  • Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

  • Чорногорія – Іспанія
  • Португалія – Україна
  • Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

  • Іспанія – Греція
  • Україна – Чорногорія
  • Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

  • Португалія – Іспанія
  • Греція – Україна
  • Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

  • Іспанія – Чорногорія
  • Україна – Португалія
  • Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки. 

Турнірне становище групи I

  1. Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
  2. Україна – 4 перемоги, 2 поразки
  3. Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
  4. Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
  5. Греція – 3 перемоги, 3 поразки
  6. Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.

Теги: баскетбол

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