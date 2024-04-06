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Мобільна група збила «Калібр»: Євлаш розповів про рідкісний випадок

Надія Карбунар
glavcom.ua
Мобільна група збила «Калібр»: Євлаш розповів про рідкісний випадок
Мобільна вогнева група змогла збити ракету
фото з відкритих джерел

За словами речника Повітряних сил, українські мобільні групи показують чудовий результат

Мобільна вогнева група Сил оборони збила російську крилату ракету «Калібр» під час російської атаки у ніч проти 6 квітня. Про це розповів речник Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі телемарафону

«Дуже плідно попрацювали мобільні групи... Одну крилату ракету «Калібр» вдалося знищити завдяки нашим мобільним групам», – розповів він.

За словами речника Повітряних сил, це вже не перший випадок, коли українські мобільні групи показують такий результат.

«Іноді вони застосовують ПЗРК типу «Стінгер» або інших зразків міжнародних партнерів, які нам надаються», – додав Євлаш.

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в ніч проти 6 квітня росіяни вдарили по Харкову безпілотниками. Внаслідок нічного удару по Шевченківському району станом на сьогоднішній ранок було відомо про шістьох загиблих та 10 поранених. 

Як повідомлялося, сьогодні після півночі у Харкові було чутно вибухи. Згодом Олег Синєгубов повідомив, що у Дергачівській громаді окупанти влучили ракетою у магазин, горять автомобілі.

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Теги: Харків поліція магазин Олег Синєгубов Ігор Терехов росіяни

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