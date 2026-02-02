Німеччина заарештувала п’ятьох осіб за поставки товарів оборонним компаніям РФ

За даними слідства, протягом чотирьох років обвинувачені організували близько 16 тис. поставок на десятки мільйонів євро

Німецькі правоохоронні органи викрили та затримали п'ятьох підозрюваних у справі про постачання товарів з Німеччини для російського оборонно-промислового комплексу. Фігуранти розслідування діяли з початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федеральну прокуратуру Німеччини.

Зазначається, що серед затриманих – два громадянина Німеччини, громадянин України та два росіянина. Підозрюваних було затримано в Любеку та Лауенбургу. Додаткові пошуки тривають у Франкфурті-на-Майні та трьох інших німецьких містах. Ще п'ять підозрюваних залишаються на волі.

Правоохоронці встановили, що для закупівель товарів підозрювані використовували торгову компанію в Любеку, акціонером і директором був чоловік російського походження. Через підставну компанію група обходила торговельне ембарго ЄС щодо Росії. «Для приховування своїх операцій обвинувачені використовували принаймні ще одну фіктивну компанію в Любеку, фіктивних покупців у Європейському Союзі та за його межами, а також російську компанію як одержувача. За мережею закупівель, ймовірно, стояли російські державні органи», – йдеться в заяві.

Замовниками та кінцевими отримувачами товарів були щонайменше 24 російські підсанкційні оборонні підприємства. За даними слідства, за чотири роки обвинувачені організували близько 16 тис. поставок до Росії, а загальна вартість становить не менше ніж 30 млн євро. Слідчий суддя Федерального суду ООН розпорядився арештувати всі активи.

Нагадаємо, Росія налагодила постачання товарів із Німеччини в обхід санкцій. Для цього вона використовує інші країни СНД. Після початку повномасштабного вторгнення до України та запровадження санкцій проти РФ експорт із Німеччини до Казахстану, Вірменії та Грузії подвоївся. Постачання до Таджикистану зросли на 150%, до Білорусі – на 77%, до Киргизстану – на 994%.

До слова, міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав до більш рішучих дій проти «тіньового флоту» Росії та посилення санкцій у межах Європейського Союзу. Урядовець наголосив, що країни Балтійського регіону особливо страждають від гібридних дій, організованих Кремлем, і потребують посиленої координації з боку ЄС.